الأمين العام للجبهة يدعو عباس للاستجابة لمطالب الإفراج عن المعتقلين

دعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة القائد الدكتور طلال ناجي، اليوم الأربعاء 26/7/2023، رئيس السلطة محمود عباس، للتجاوب مع مطالب الإفراج عن المعتقلين لدى السلطة لإنجاح اجتماع القاهرة.

وقال ناجي في تصريحات للميادين :" أرجو من الرئيس أبو مازن أن يلبي مطلب الإفراج عن بعض المقاومين المعتقلين لدى السلطة"

وأكد ناجي، أنه والجبهة ضد الاعتقالات كافة من قبل السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى رغبته بإطلاق سراح كل المعتقلين لدى السلطة، وإطلاق البعض قبل الذهاب إلى القاهرة.

وأضاف :" قلنا إننا لن نشارك في اجتماعات القاهرة في حال لم تشارك حركة الجهاد لعدم الإفراج عن المقاومين المعتقلين".

وبين ناجي، أن قيادة حركة فتح وعدتهم بالتواصل مع عباس لحل موضوع المعتقلين لدى السلطة.

وقال:" الردود الأولية من قبل الذين تواصلوا مع أبو مازن حول المعتقلين جاءت أنه يريد التريث في هذا الموضوع".

وتعتقل السلطة في سجونها كوادر وعناصر من حركة الجهاد الإسلامي، الأمر الذي ترفضه الحركة وتشترط حضور اجتماع الأمناء العامين في نهاية الشهر بالإفراج عن كافة المعتقلين، وفقاً لتصريحات القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.