أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2023 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2023 على النايل سات، يبحث الكثير من الآباء عن تردد قناة طيور الجنة للاطفال، وذلك تزامنا مع بدء الاجازة الصيفية، حيث يعشق الاطفال البرامج المسلية والالعاب ، كما يحبون الاستماع الى ما تقدمه قناة طيور الجنة من محتوى هادف، وبرامج هادفة ورائعة، تساهم في تربية الاطفال تربية دينية صحيحة.

تردد قناة طيور الجنة 2023

تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات المتخصصة في عرض أغاني الأطفال التربوية والترفيهية، ومن حين لآخر تجرى بعض التعديلات والتحديثات على القناة لكي تعمل بأفضل وضع لتقدم للجمهور ما يستحقونه من اهتمام، وتشمل هذه التحديثات تغيير تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، ويعرض لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذه المقالة التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2023م.

نبذة عن تردد قناة طيور الجنة

وتعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات شهرة في العالم للاطفال، بمحتواها الترفيهي والهادف، حيث تقدم القناة العديد من البرامج والأناشيد التعليمية التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم ومعرفتهم بالأحرف والأرقام واللغة العربية. وتقوم إدارة القناة بتقديم تردد مميز وقوي للمشاهدين، بهدف تمكينهم من مشاهدة جميع برامج القناة بسهولة ويسر.

وقد ازداد البحث على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على النايل سات، لتعرف أروع أناشيد الأطفال. تهدف إدارة القناة إلى تزويد المشاهدين بجميع الأغاني التي تسعد النفوس وتُمَكِّنَهُم من متابعة البرامج المثيرة والدروس التعليمية المخصصة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد 12685

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4 / 3

الاستقطاب عامودي

قناة طيور الجنة الفضائية

عرضنا تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وسنتعرف أكثر على قناة طيور الجنة، وهي إحدى القنوات الفضائية الشهيرة المخصصة للأطفال فقط تم إطلاقها للمرة الأولى في عام 2008م عبر القمر الصناعي نايل سات ومؤخرًا أصبح يتم بثها عبر القمر الصناعي عرب سات.

القناة مختصة في مجال أغاني وبرامج الأطفال وأكثر ما يميز برامج هذه القناة هو أنها تعتمد على مقدمين للأطفال يحسنون التواصل ومخاطبة المتابعين الأطفال بنفس أعمارهم، وذلك عن طريق الحركات واللعب والتصرفات البريئة والتلقائية كالابتسامات والاهتمامات.

كما أنها تتسم بالطابع والجو العائلي بحيث يشعر الأطفال وأهلهم بأنهم يرون أنفسهم في هذه القناة وفريق عملها، والقناة تقع تحت إدارة مالكها خالد مقداد ومقرها هو مدينة عمان في الأردن ويبث إرسالها من البحرين.

برامج قناة طيور الجنة

إلى جانب الأغنيات والأناشيد والفقرات الاستعراضية للأطفال، تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج المسلية والخفيفة التي يتابعها الكبار والصغار، ومن بين أهم هذه البرامج:

نشرة أخبار الدار.

مناجاة.

الرسام الصغير.

أنا أحبكم.

رياضة x رياضة.

طيور الجنة في عيونهم.

كواليس.

ماما قالت.

ورتل القرآن ترتيلا.

حكايا جنى.

حروف الهجاء.

رمضانيات.

نصائح رمضانية.

من أنا.

مغامرات كامبنج.

على خطاوي السيلاوي.

صوتك كنز.