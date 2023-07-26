هل تم تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين؟

تحدث الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، مساء اليوم الأربعاء26/7/2023م، عن موعد الدفعة المالية القادمة المقرر صرفها لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة.

قال عثمان خلال تصريحات صحفية:" إنهم يعملون على إنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بالدفعة القادمة من مساهمة الاتحاد بشأن شيكات الشؤون الاجتماعية".

وأضاف:" لا نستطيع تحديد موعد لتحويل المساهمة الخاصة بنا قبل إتمام كل الإجراءات ومتوقع تحويلها خلال أسبوع أو عشرة أيام حسب ما يتطلب الأمر".

وأشار إلى أن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في الضفة الغربية وقطاع غزة يحدد فقط من قبل وزارة المالية والسلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.