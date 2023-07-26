قوة صهيونية خاصة تختطف شابًا من مكان عمله في رام الله

اختطفت قوة صهيونية خاصة، مساء اليوم الأربعاء26/7/2023م، شابًا من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم الأمعري بواسطة مركبة مدنية واعتقلت الشاب محمد سهيل العجل من مكان عمله قرب مدخل المخيم وسط محافظة رام الله.

يشار إلى أن قوّات الاحتلال الصهيوني تشن بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.