تحالف القوى الفلسطينية في سوريا يثمن موقف الفصائل المقاطِعة لاجتماع الأمناء العامين

أدان تحالف القوى الفلسطينية، اليوم الأربعاء26/7/2023م، حملة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بحق المقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني ومن أبناء حركة الجهاد الإسلامي تحديداً، داعين السلطة لتكريمهم وحمايتهم بدلاً من اعتقالهم و تقديمهم للمحاكم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمانة سر لجنة المتابعة العليا للتحالف في مبنى المجلس الوطني الفلسطيني وسط العاصمة دمشق.

وفي البيان الختامي للاجتماع، أكد التحالف أن دعوة رئيس السلطة محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة، هي دعوة ناقصة وغير مكتملة، لعدم دعوة جميع الفصائل الفلسطينية للحوار في القاهرة.

وثمّن المجتمعون موقف الجبهة الشعبية - القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، بمقاطعة اجتماع القاهرة مالم يتم الافراج عن المقاومين المعتقلين.

واختتم التحالف البيان بإدانة حكومة السويد لسماحها بحرق نسخة من المصحف الشريف على أراضيها، معتبرين هذه الخطوة إعلان حرب على المسلمين.

يشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، قد أكد في تصريح سابق أن حركته لن تذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن مجاهدينا في سجون السلطة