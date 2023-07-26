بث مباشر الاهلي والمصري البورسعيدي الان يلا شوت أون تايم سبورت-بث مباشر الاهلي اليوم يلا شوت، يعود الأهلي المصري مساء اليوم أمام المصري البورسعيدي لمواصلة طريقه في الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحصيل النقاط الأعلي في الدوري المصري لحامل اللقب الدوري المصري للعام 2023م، لهذا سيكون الاهلي اليوم مطالب فقط في الفوز ولاشي غيره لمواصلة طريقه في الدوري المصري كأعلي نقاط يحققها كحامل للقب الدوري، لهذا متابعين الكرام، سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز اليوم والتي ستعرض كما جرت العادة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المصرية.

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ومشاهدة مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي بث مباشر، سيكون لقاء ذات اثارة وتشويق وسيكون كذلك محط اهتمام كبير وعالي من قبل الجمهور الاهلي المصري وكذلك المصري البورسعيدي، ومباراة الأهلى والمصري البورسعيدي بث مباشر ستلعب على برج العرب، سيكون لقاء الاهلى والمصري البورسعيدي لحساب الجولة 30،و ستعرض عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

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وقبل مشاهدة مباراة الاهلى والمصري البورسعيدي بث مباشر، أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، عن معلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي وهو "مؤمن حسن"، حيث يستعد كلا من الفريقين لهذه المواجهة الرائعة بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الانتصار.

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ومباراة الأهلي الاهلى والمصري البورسعيدي، ستحظى باهتمام كبيرة لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي من قبل عشاق الأهلي المصري وكذلك المصري البورسعيدي كون المباراة تعنى الكثير لدى الجمهور المصري المحب للنادي الأهلي لهذا سيكون بحث مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي والأهلي المصري هو الأعلى خلال الدقائق المقبلة والتي تسبق مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري بث مباشر.

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ومشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري وكما قلنا لكم في مقالنا الذي حمل عنوان رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، أن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري ستكون مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية والتي تمتلك حقوق عرض بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بث مباشر، لهذا سنضع لكم تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري بث مباشر.

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري اليوم

- القمر التردد FEC/SR الجودة

- سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

- سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، سيكون البحث خلال الدقائق المقبلة على مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت تونس، 08:30 بتوقيت السعودية والقدس الشريف، بشكل كبير ومكثف عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث العالمية، خاصة وأن البحث سيكون متركزاً على مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي للقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورت 1" تعليق مؤمن حسن، ومشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مباشر هنـــــــــــا

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وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، نلفت لكم أنه في مشاهدة مباراة الاهلى والمصري البورسعيدي بث مباشر أن الأهلي بطل الدوري يحتل الصدارة بـ 82نقطة جمعهم من خوض 33 مباراة، حقق الفوز في 25 مباراة والتعادل 7 مباريات، وهو أقوى خط هجوم بـ 63هدف، وأقوى دفاع حيث استقبل 13أهداف فقط.







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ورابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، وكانت أخر مباراة خاضها في المنافسات يوم 23/7/2023 أمام الأهرام والتي انتهت بفوز الاهرام بنتيجة3-0

ويدخل المارد الأحمر المباراة أمام المصري البورسعيدي وهدفه تحقيق الثلاث نقاط والاستمرار في تحقيق الانتصارات لزيادة الفارق مع أقرب منافسيه بيراميدز وحصوله على رقم تاريخي في الدوري المصري.

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والأهلي يواجه المصري البورسعيدي على ملعب استاد برج العرب، في إطار مباريات الأسبوع الـ30 من عمر المسابقة المحلية، وقد جاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، أما خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، فيما حل في خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد قندوسي، برونو سافيو، أحمد عبد القادر، أفشة، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

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ومشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والتي تقام ضمن مباراة الجولة الـ30 من الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب في مصر، واستقر فيها مدرب الأهلي على تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي مساء اليوم ، فوفقاً لوسائل الإعلام المصرية فأن تشكيل الاهلى المتوقع أمام المصري البورسعيدي، في حراسة المرمى: محمد الشناوي

أما خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، وخط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد القندوسي، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر.

وخط الهجوم: محمد شريف.

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وفي مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، حيث يفتح استاد الجيش ببرج العرب أبوابه لإستضافة مباراة حاسمة ونارية حيث يلتقي فريق الأهلي مع منافسه فريق المصري البورسعيدي اليوم ، في الأسبوع ال30 من ضمن منافسات الدوري المصري ، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الموافق 26 من شهر يوليو الحالي.

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي الان بث مباشر في الدوري المصري-بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت موريتانيا ، وفي تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، بينما في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، بينما في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي الان بث مباشر في الدوري المصري هنــــــــا