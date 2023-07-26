طولكرم تستقبل القيادي نصار عقب تحرره من سجون الاحتلال

تستقبل جماهير شعبنا في محافظة طولكرم الشيخ القيادي نظير نصار "أبو عبادة "(55 عاماً) أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدة علار، عقب تحرره وقضاء 16 شهراً في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ نصار بعد مداهمة منزله بصورة وحشية وتخريبية في بلدة علار بتاريخ 29 إبريل العام الماضي، ونقلته لتحقيق الجلمة وحولته للاعتقال الإداري أكثر من مرة خلال فترة اعتقاله.

والقيادي الشيخ نصار من الشخصيات المشهود لها في محافظة طولكرم، وهو خطيب وإمام مسجد علار وأسير سابق حيث أمضى ما مجموعه 10 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، كما تعرض لمحنة الاعتقال والاستدعاء لدى أجهزة أمن السلطة، وهو ومتزوج ولديه 6 من الأبناء.

يذكر أن قوات الاحتلال صعَّدت في الآونة الأخيرة من عمليات الاغتيال والاعتقال بحق مجاهدي وأبناء شعبنا واستهداف المقدسات على خلفية تصاعد العمل المقاوم في الضفة المحتلة.