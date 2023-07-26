صحيفة عبرية: إخفاقات جيش الاحتلال ستظهر في الحرب الواسعة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن إخفاقات الجيش "الإسرائيلي" ستظهر واضحة في أي حرب واسعة.

وقال مسؤول أمني "إسرائيلي" اليوم الأربعاء، على خلفية اتساع رفض عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وخاصة في سلاح الجو، إنه "لا يتوقع الآن أيضا حدوث تراجع في قدرات إسرائيلية العسكرية في عمليات ضد غزة أو جنين إذا اضطررنا إلى ذلك، وإنما في حالة حرب واسعة فقط".

ويسود جهاز "امن الاحتلال" توافق بشأن احتمالات تراجع كفاءات الجيش بسبب ظاهرة رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وخاصة في سلاح الجو، في أعقاب المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، ويتوقع أن تتسع هذه الظاهرة في الفترة القريبة المقبلة، وقد تتسرب إلى صفوف ضباط في الخدمة الدائمة، وفق ما رشح عن اجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، مع نتنياهو أول من أمس.