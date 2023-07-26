"حماس" نزفّ الشهيد ندى وتؤكّد أن مقاومة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء26/7/2023م، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى أحرار أمتنا العربية والإسلامية: الشهيد البطل: محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين في نابلس صباح اليوم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي:" إن استمرار العدوان الصهيوني على شعبنا وجرائم القتل والاعتقال والهدم والتشريد والإبعاد، خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لن تكسر مقاومة شعبنا وعزمه على استعادة حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم، عن استشهاد الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما) متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس، خلال محاصرة أحد المنازل واعتقال أحد المقاومين.