الاحتلال يحول الناشط ثامر سباعنة للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور

حولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء26/7/2023م، الناشط السياسي والمختص بشؤون الأسرى ثامر سباعنة من قباطية بجنين، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سباعنة مطلع الأسبوع الجاري، على حاجز عسكري متنقل غرب محافظة جنين، وذلك بعد يوم واحد من مشاركته في وقفة تضامنية مع المعتقل السياسي السابق القيادي بحركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة.

وأمضى سباعنة أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وهو كاتب معروف وأحد أبرز الناشطين الفلسطينيين في مجال الأسرى.

وفي مرات سابقة، تعرض سباعنة للاستدعاء من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، إلى جانب اعتقاله لسنوات في سجون الاحتلال بينها سنوات قضاها في الاعتقال الإداري.