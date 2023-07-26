الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد ندى وتؤكد أن دمائه الطاهرة ستصعد من جذوة المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء26/7/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: محمد عبد الحكيم ندى (23 عاماً) الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين في نابلس ظهر اليوم.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن هذه الجريمة النكراء تعكس رغبة العدو وحكومته الفاشية في استمرار جرائمه الإرهابية بحق أبناء شعبنا".

وشددت على أن هذا الدم الطاهر سيصعد مزيداً من جذوة المقاومة في كل الساحات رغم حجم التضحيات.

وأعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم، عن استشهاد الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما) متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس، خلال محاصرة أحد المنازل واعتقال أحد المقاومين.