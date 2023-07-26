هيئة الأسرى: الأسير العمور يواجه مخاطر صحية كبيرة

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، صباح الأربعاء، بأن الأسير رياض العمور (53 عامًا) من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسّجن المؤبد 11 مرة، يعاني من مشاكل مزمنة في القلب، ويواجه مخاطر كبيرة، مع استمرار إدارة السّجون بتنفيذ جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بحقّه على مدار أكثر من 20 عامًا.

وقالت الهيئة إن العمور يعاني من مشاكل صعبة في القلب، حيث يوجد في صدره جهاز منظم لضربات القلب، وهذا الجهاز يحتاج إلى تغيير كل 9 سنوات حسب ما تم إبلاغه.

وأشارت إلى أنه يعاني كثيرًا خلال نقله في البوسطة من سجن عسقلان الى سجن الرملة، وبالرغم من توفير العلاج والأجهزة المطلوبة للصدر في مستشفى "برزلاي" إلا أن ادارة السجن تتعمد أن يمكث اطول وقت ممكن خلال عملية النقل، الأمر الذي يزيد من معاناته وأوجاعه وآلامه.

يذكر أن الأسير العمور تعرض للاعتقال عدة مرات، كما تعرض للمطاردة، ولاحقًا واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلاً، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما.