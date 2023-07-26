تحالف القوى الفلسطينية: الاعتقالات السياسية رسالة فشل لاجتماع القاهرة قبل أن ينعقد

اعتبرت أمانة سر لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية، اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، أن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية للاجتماع في القاهرة ناقصة غير مكتملة وخاصة بعدم دعوة كل فصائل الثورة الفلسطينية للحوار في القاهرة.

وأدانت اللجنة في ختام اجتماعها، الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من ابناء الشعب الفلسطيني ومن سرايا القدس كتيبة جنين، وندعو إلى إطلاق سراح كل الموقوفين في سجون السلطة وتأتى هذه الاعتقالات بعد تصدي المقاومة للعدوان على مخيم حنين ونطالب السلطة بتكريم المقاتلين وحمايتهم وليس اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في رام الله واريحا.

وثمنت اللجنة موقف الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة بمقاطعة اجتماع القاهرة مالم يتم الاستجابة للوساطات والتي تريد إنجاح اجتماع القاهرة وهي إطلاق سراح من أفرجت محاكم السلطة الفلسطينية بالإفراج عنهم فوراً، مشيرة إلى أن الاعتقالات رسالة فشل لاجتماع القاهرة قبل أن ينعقد.

وطالبت بجدول أعمال واضح للاجتماع في القاهرة وعلى رأس الأولويات منظمة التحرير والمجلس الوطني وسحب الاعتراف بالاحتلال وإعادة الاعتبار للميثاق الوطني الذي تم تعديل وشطب مواد من الميثاق، واعتبار المرحلة هي مرحلة تحرر وطني وليس مرحلة إقامة سلطة تحت الاحتلال

كما أدانت سماح حكومة السويد للمتطرفين على أراضيها بحرق المصحف الشريف وهذا إعلان حرب على مليار مسلم داعية إلى مقاطعة حكومة السويد ووقف كل اشكال التجارة مع السويد.

كما دعت الشعوب الحرة والتي تدعو إلى التسامح واحترام العقائد يشجب مثل هذه الأعمال والتي تزيد من الاحتقان وتوتر الأوضاع.