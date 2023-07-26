سرايا القدس –كتيبة نابلس :استهدفنا القوات المقتحمة لمخيم العين وحققنا إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال

أعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس اليوم الاربعاء 26/7/2023 ، عن تصدي مقاتليها الأبطال لقوات صهيونية خاصة تسللت الى مخيم العين ظهر اليوم.

وقالت الكتيبة ان عناصرها تمكنوا من اكتشاف أمر قوة خاصة تسللت الى داخل المخيم وقامت بمحاصرة منزل أحد المجاهدين والتحصن حوله مشدداً على ان المقاومين تمكنوا من استهداف القوة بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

وأشارت السرايا ان المقاومين استهدفوا تعزيزات الاحتلال التي وصلت الى المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة نابلس، على مواصلة درب الجهاد ومقارعة هذا المحتل في كافة الميادين، ماضيين على درب قادتنا الذين سبقونا إلى الجنان.