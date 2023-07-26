بالفيديو محاصرة الاحتلال لمخيم العين بنابلس وإغلاق كافة مداخله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:44 ص
26 يوليو 2023
محاتصرة المنزل.PNG
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