د. عليان: حركة الجهاد تعتبر العلم والبندقية سلاحان توأمان في مواجهة الاحتلال الصهيوني

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. جميل عليان، اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، إن العلم واجب مقدس يتقدم على كل الواجبات والفرائض، معتبراً أن نجاح وتفوق الطلبة في امتحانات الثانوية العامة ويوازي البندقية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقال د. عليان في كلمة له خلال حفل نظمته مؤسسة مهجة القدس لتكريم الناجحين من أبناء الشهداء والأسرى في امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة لعام 2022-2023، بحضور قيادات وأعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: إن لا ثورة أو تحرير أو استقلال دون علم ووعي، ولا أهمية للعلم والوعي دون أن يقود إلى ثورة.

كما د. عليان انّ حركة الجهاد الإسلامي تعتبر أن البندقية والقلم توأمان لا ينفصلان، قائلا: "سنواصل المعركة ضد العدو بهذين السلاحين وننهض كل مقدراتنا من أجل مواصلة مرحلة العلم والبندقية.

يتبع...