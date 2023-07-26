بالصور د. عليان: حركة الجهاد تعتبر العلم والبندقية سلاحان توأمان في مواجهة الاحتلال الصهيوني

أكّد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. جميل عليان، اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، أنّ العلم واجب مقدس يتقدم على كل الواجبات، معتبراً أن نجاح وتفوق الطلبة في امتحانات الثانوية العامة أمر مهم يوازي قوة البندقية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقال د. عليان في كلمة له خلال حفل نظمته مؤسسة مهجة القدس لتكريم الناجحين من أبناء الشهداء والأسرى في امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة لعام 2022-2023، بحضور قيادات وأعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: إن لا ثورة أو تحرير أو استقلال دون علم ووعي، ولا أهمية للعلم والوعي دون أن يقود إلى ثورة.

كما د. عليان أنّ حركة الجهاد الإسلامي تعتبر أن البندقية والقلم توأمان لا ينفصلان، قائلا: "سنواصل المعركة ضد العدو بهذين السلاحين وننهض كل مقدراتنا من أجل مواصلة مرحلة العلم والبندقية، مشيراً إلى أن الفرد المتسلح بالعلم والمعرفة هو القيمة العليا لنهضة الأمم.

واعتبر أن العلم والمعرفة والوعي هم المدخل الأساسي والرئيس للمناعة الإنسانية والوطنية والأخلاقية للشعب الفلسطيني، قائلا: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون".

وأدان د. عليان اعتقال المجاهدين وملاحقتهم في الضفة الغربية وأعداد منهم قد فقدوا الفرصة في تقديم امتحانات التوجيهي، معتبراً أنها اعتقالات مدانة ومجرمة.

وطالب باسم الشهداء والأسرى بإطلاق سراح المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة، فوراً حتى تدخل القضية الفلسطينية إلى مربع جديد يقوم على انهاء الصراع والمصالحة، ووضع رؤية لمشروع وطني حقيقي.

وشدد على أن شباب فلسطين هم الثورة والسلاح الأقوى في معركة التحرير والاستقلال، متابعاً: "فعندما ننجح بامتلاك سلاح العلم والوعي فهذا يمكننا من هزيمة العدو وتحرير الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن شعباً محاصراً ومظلوماً في قطاع غزة استطاع أبناؤه تحقيق انتصار جديد بنجاحهم وتفوقهم رغم آلام الفقدان، إذ انتزعوا النجاح من بين أنياب هذا المحتل الظالم.

وأكمل: "بالوعي أيضاً نصل إلى مصالحة حقيقة بين كل مكونات شعبنا الفلسطيني"، موجهاً التحية إلى كل الناجحين والمتفوقين من أبناء الشهداء والأسرى في امتحانات الثانوية العامة 2022-2023.















































































