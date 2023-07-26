الجهـاد الإسـلامـي: استهـداف الأقصـى ينـذر بانتفاضـة مستعـرة فـي وجـه العـدوان

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 26/7/2023 أن مخططات الاحتلال ومستوطنيه واستهداف المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه بما يسمى "الاحتفال بذكرى خراب الهيكل"، ينذر بخطر كبير تتحمل حكومة العدو المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

وقالت الحركة خلال بيان مقتضب لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه : إن شعبنا الصامد المرابط طيلة عقود من الاحتلال لن تخمد ثورته الباسلة أمام هذا العدوان الغاشم، الذي سيزيد من لهيب الانتفاضة المستعر، وتمسكه بحقه في أرضه والدفاع عن مقدساته بكل ما يملك.

وأهابت الحركة بجماهير شعبنا لشد الرحال نحو المسجد الأقصى وحمايته من محاولات التدنيس والتهويد، داعيةً شعوب أمتنا لأخذ دورها الحقيقي تجاه استهداف المسجد الأقصى الذي يمثل رمزاً عقدياً لا يقبل التنازل عنه.