سعر الذهب في فلسطين اليوم 26 يوليو 2023، يبحث المواطنون الفلسطينيون عن أسعار الذب بكل عياراته المتاحة في الأسواق الفلسطينية لاسيما مع بدء ارتفاع الدولار الأمريكي ووصوله إلى مستوى 3.70 شيكلاً، إذ إن العلاقة بين الذهب الدولار الأمريكي عكسية، إذ إنه عند ارتفاع الذهب تنخفض قيمة الدولار وعند ارتفاع الدولار ينخفض سعر الملاذ الآمن، إذ شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

سعر الذهب في فلسطين اليوم، سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل، وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم 26 يوليو 2023 عيار 21 و24 و18.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين ، جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 233.56 شيكل، وما يعادله 63.13

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 22 نحو، 214.10 شيكل، وما يعادله 57.87

اسعار الذهب عيار 21

اسعار الذهب عيار 21، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 21 نحو، 204.37 شيكل، وما يعادله 55.24

اسعار الذهب عيار 18

اسعار الذهب عيار 18، جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 18 نحو، 175.18 شيكل، وما يعادله 47.34

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 14 نحو، 136.25 شيكل، وما يعادله 36.82

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 12 نحو، 116.78 ، وما يعادله 31.56

اسعار أوقية الذهب

اسعار أوقية الذهب، بلغ سعر أوقية الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء، 7,264 شيكل، وما يعادله 1,963

اسعار جنيه الذهب

اسعار جنيه الذهب، 1,635 شيكل، وما يعادله 441.89

اسعار كيلو الذهب

اسعار كيلو الذهب، 233,564 شيكل، وما يعادله 63,125