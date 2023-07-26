راصد جوي يوضح لـ "فلسطين اليوم"... هل تصل درجة الحرارة إلى 45 غداً الخميس؟

نفى الراصد الجوي ليث العلامي اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، الأنباء المتداولة عن وصول درجة الحرارة في الأراضي الفلسطينية إلى 45 مئوية يوم غدٍ الخميس، موضحاً أن درجات الحرارة لن تتخطى الـ 37 مئوية.

وقال العلامي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنّ ما يتم تداوله عن ارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية ليس له أي أصل علمي على الخرائط المختصة، متوقعاً أن ترتفع الحرارة بمقدار درجة أو درجتين عن الأيام السابقة يومي الخميس والجمعة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة لا تصل إلى 40 مئوية إلا في مناطق معينة مثل الأغوار وأريحا والبحر الميت والنقب وبشر السبع، مستبعداً أن تتخطى درجات الحرارة الـ 37 درجة في الضفة وقطاع غزة.

وتوقع أن تستمر موجة الحر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، مشيراً إلى أن موجة الحر تبدأ بالانحسار بدءاً من مساء يوم السبت وتعود إلى معدلها الطبيعي.

ونبّه العلامي المواطنين من خطوة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة والنهار، وعدم ترك الأطفال في المركبات، وتجنب إشعال النيران، إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل والمرطبات.