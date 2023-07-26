بينهم القيادي بشارات.. الاحتلال يعتقل عدداً من كوادر الجهاد بالضفة

واصلت قوات الاحتلال عدوانها بحق أبناء شعبنا على امتداد الضفة المحتلة، وداهمت منازل المواطنين بصورة وحشية والتخريب في محتوياتها قبل أن تعتقل عدداً من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وتقتادهم إلى جهة مجهولة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء القيادي المحرر رايق صادق بشارات (46 عاماً) أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام منزله في بلدة طمون بمحافظة طوباس.

والقيادي بشارات أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب الـ9 سنوات، واعتقل في 21 تموز 2021م، حيث خوض معركة الإضراب اعن الطعام لـ53 عاماً رفضاً للاعتقال الإداري وأفرج عنه في 20 يناير 2022م، كما أصيب ببتر طرفيه واستشهدت زوجته في 11 إبريل 2002م خلال إعداده العبوات الناسفة.

واعتقلت المحرر المجاهد مصطفى رشيد بني عودة (25 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون، وقد أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، واعتقل لدى أجهزة أمن السلطة في إبريل الماضي قبل أن يفرج عنه بعد اعتقال دام أسبوعين، وكلاً من: أيمن ناصر بشارات وسامي خالد بني عودة وحارث جهاد بني عودة ومحمد بشارات وهاني بني عودة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر المجاهد قصي جمال ديرية (26 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة بيت فجار خلال مداهمة منزله، وكان قد أمضى عدة سنوات في الاعتقال اَخرها في 15-1-2022م، حيث حكم عليه بالسجن 22 شهراً.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات المطاردة والملاحقة لقيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة الغربية على خلفية تصاعد عمليات العمل المقاوم.