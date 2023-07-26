بقيادة المتطرف غليك ..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء 26/7/2023، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بقيادة عضوالكنيست السابق المتطرف يهودا غليك ، وسط حراسة مشددة من شر طة الاحتلال .

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم أنها تحضّر لاستقبال آلاف اليهود الذين سيقتحمون الأقصى خلال هذا الأسبوع وقبيل ذكرى خراب الهيكل المزعوم والتي توافق يوم غد الخميس، وتستعد جماعات الهيكل المزعوم لإدخال أكثر من ألفي متطرف للأقصى في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.

ودعت هيئات مقدسية لشد الرحال اليوم وغدا للمسجد الأقصى المبارك للتصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد.