ما هي العقوبة التي أنزلها النادي الأهلي بـ "حسين الشحات" ؟

غرّم نادي الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تغريم لاعبه حسين الشحات بمبلغ قدره نصف مليون جنيه (16200 دولار) بسبب تصرفه في مواجهة فريق بيراميدز ، رغم اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه".

وكان الشحات اعتذر عما وصفها بـ"لحظة انفعال" عقب الاعتداء على لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، بعد مباراة الفريقين بالدوري، يوم الأحد الماضي.

وفرضت عقوبة الإيقاف في مباراتين إلى جانب تعرض الشحات لغرامة من رابطة الأندية المحترفة.

وبعد أول خسارة محلية للأهلي، بطل إفريقيا هذا الموسم بنتيجة 3- صفر أمام بيراميدز، اشتبك الشحات مع المغربي الشيبي خارج الملعب وبدا أنه صفعه على وجهه، قبل أن تظهر عدة صور لمصافحة اللاعبين معا وسط ابتسامات متبادلة.