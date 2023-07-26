منظمة أمريكية تتخذ قراراً نصرة لفلسطين ضد الاحتلال

طالبت منظمة (أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين AJP Action) بمنع دخول الاحتلال لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية.

وقالت المنظمة إن كيان الاحتلال لا يفي بمعايير الأهلية لبرنامج التأشيرة نتيجة استمراره في التمييز المنهجي ضد المواطنين الأمريكيين والفلسطينيين، وفي ظل تقييد سفر الأمريكيين الفلسطينيين إلى غزة.

وترى المنظمة أن تصاعد الاحتجاجات والصراعات في الكيان وزيادة التدقيق الدولي في سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستبدادية، تتطلب إعادة تقييم الشروط التفاوضية لدخول الكيان في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ولا ينبغي أبدًا التسامح مع التمييز ضد المواطنين الأميركيين، لا سيما في إطار برنامج يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة.

وأعلنت المنظمة تضامنها مع الأفراد الذين يواجهون هذه المعاملة الظالمة من قبل سلطات الاحتلال، ومعارضتها دخول الكيان في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وإيصال رسالة إلى إدارة بايدن بأن الحلول الجزئية للتمييز المنهجي في الكيان ليست كافية، حيث حان وقت المساءلة الكاملة.