قتيل في طمرة يرفع عدد قتلى الجرائم بالداخل المحتل لـ123 قتيلاً

قتل صباح اليوم الأربعاء 26/7/2023 الشاب أشرف صابر عكاوي (33 عاما) وأصيب آخر بجراح وصفت بالمتوسطة، وذلك إثر تعرضهما إلى جريمة إطلاق نار في مدنية طمرة .

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى في طمرة، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان، حيث عملت الطواقم على تقديم الإسعافات الأولية لشخص جريح ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ومع جريمة القتل في طمرة صباح اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي، إلى 123 قتيلا خلال نصف عام، بينما قتل في العام الماضي 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.