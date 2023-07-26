وفاة 5 مغاربة بحادثة غرق قارب مهاجرين متجه لجزر الكناري

لقي 5 شبان مغاربة على الأقل مصرعهم في غرق قارب يقل مهاجرين قرب مدينة الداخلة (الصحراء الغربية) خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إنها تلقت نبأ وفاة خمسة شبان في حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أنهم يتحدرون من بلدة تيغسالين القريبة من خنيفرة.

وأوضح المسؤول في الجمعية محمد زندور، "وقع الحادث أمس قرب مدينة الداخلة غير بعيد عن الشاطئ حيث انقلب قارب كان على متنه نحو 60 مهاجراً بسبب الأمواج، وفق ما علمنا من ناجين".

وأضاف أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال مهاجرون آخرون في عداد المفقودين".

وتزايدت في الفترة الأخيرة محاولات الهجرة باتجاه جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة يسلكها مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة الى شبان مغاربة يحلمون بفرص عمل وحياة أفضل في أوروبا.

وفي حين لم تؤكد السلطات المغربية الحادث، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق في الفاجعة وتوقيف ومحاسبة سماسرة الهجرة غير النظامية (في خنيفرة) وعموم المغرب"، منددة بمعاناة شباب المنطقة من البطالة.

في حادث مماثل لقي ستة مغاربة مصرعهم الجمعة، في انقلاب قاربهم بساحل الناظور شمال المملكة، بينما كانوا يحاولون العبور إلى جنوب اسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكان على متن الزورق 54 راكباً، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.

الأسبوع الماضي أعلنت البحرية المغربية أنها أنقذت نحو 900 مهاجر بين العاشر والسابع عشر من يوليو، معظمهم من دول في جنوب الصحراء.