أجهزة السلطة تختطف المطارد ملايشة في جنين

أقدمت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الثلاثاء، على اختطاف المجاهد المطارد خالد أحمد ملايشة أحد أبرز قادة سرايا القدس - كتيبة جبع في بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر خاصة، أن قوة من أجهزة أمن السلطة بسيارات مدنية هاجمت أحد المقاهي في بلدة جبع واعتقلت القيادي ملايشة بشكل وحشي واقتادته إلى جهة مجهولة.

والمحرر ملايشة هو شقيق الشهيد المجاهد نايف ملايشة أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جبع والذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية استهدفت مركبته برفقة الشهيدين أحمد فشافشة وسفيان الفاخوري بتاريخ 9 مارس الماضي.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.