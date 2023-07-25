أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

يستحوذ موضوع أسعار الذهب في الجزائر في هذه الأوقات على اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين الذي يبحثون عنه عبر محركات البحث العالمية، ولاسيما من التجار والمقبلين على الزواج.

ونوفر لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كل ما يخص أسعار الذهب في الجزائر، وأية تحديثات قد تطرأ على الموضوع تبعاً للتغييرات في الأسواق العالمية، ولمعرفة الأسعار نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

وارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الجزائر، وعلى المستوى العالمي تراجع سعر الأونصة العالمي لتسجل 1960 دولار، وجاءت أسعار الذهب كما يلي:

العيار السعر بالدينار

عيار 24 8.482 دينار

عيار 22 7.776 دينار

عيار 21 7.422 دينار

عيار 18 6.362 دينار

عيار 14 4.948 دينار

عيار 12 4.241 دينار