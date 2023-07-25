سعر الذهب عيار 21 - ارتفاع الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 26-7-2023

سعر الدولار الأمريكي والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاربعاء 26-7-2023 ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل الشهير يبحث مئات الالاف من الأشخاص في العديد من جميع محافظات سوريا من أجل الوصول إلى هذه الأسعار خلال تعاملاتها الفورية في الأسواق مع العلم أننا نقوم في كل يوم على نشر هذه المقالة التي نجدد فيها كافة الأسعار الحديثة علما انها تتأثر بعوامل داخلية وأيضا خارجية ويترتب الان على جميع زوار موقعنا لقراءة كل ما يلي من بعد هذه المقدمة وهو على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 26-7-2023

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 702,000، ومبيع: 713,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 713,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 724,000 ، مبيع: 735,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 735,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 714,000 ، مبيع: 720,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 720,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 715,000 ، مبيع: 720,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 720,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.



سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 12600 وبيع 12800

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 13000 وبيع 13200 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 12820 وبيع 12920 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 12830 وبيع 12930.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاربعاء 26-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .