أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

يهتم الكثير من المتابعين بأسعار الذهب في العراق في هذه الأوقات، وخصوصاً من فئتي التجار والمقبلين على الزواج، الذين يهتمون بمعرفة كامل التطورات التي تحدث على أسعار الذهب.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم أسعار الذهب في العراق كونها من الموضوعات الهامة جداً، والتي يرغب الكثيرون في التعرف عليها، ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية، ولمعرفة التغييرات التي تطرأ على الأسعار نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، كما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وجاءت أسعار الذهب كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,880 دينار (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,397 دينار (55.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في العراق 62,911 دينار (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,608,665 دينار (1,963 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,879,913 دينار (63,103 دولار).