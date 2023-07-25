بن سلمان يصدر أمراً سامياً يتعلق بجامعة الملك سعود

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أمرا ساميا بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "وسا" بأن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أصدر أمرا ساميا بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود، مؤكدة أن ذلك يأتي بناء على الأمر الملكي بتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويترأس مجلس إدارة الجامعة الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، فضلا عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كنائب له، فيما يتشكل أعضاؤه من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس جامعة الملك سعود ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وبحسب المرسوم، يضم المجلس أيضا محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياض غير الربحية ورئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية وممثل صندوق الاستثمارات العامة وسلمان بن متعب السديري وطل بن هشام ناظر وجمانا بنت راشد الراشد.

ويُشار إلى أن جامعة الملك سعود تعتبر أول جامعة في المملكة، حيث أنشئت في عام 1377 هجرية.