الرابطة الإسلامية تنظم مهرجانًا تكريميًا للمتفوقين في امتحان الثانوية العامة 2023

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مهرجانًا مركزيًا تكريميًا للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2023 تحت عنوان "فوج الطريق إلى القدس"، تحت رعاية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة.

وكان المهرجان بحضور شعبي كبير، إلى جانب قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وذوي الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، ووفد وزاري من التربية والتعليم العالي، وقيادة وكوادر الرابطة الإسلامية.

وخلال كلمة له قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي: "نجتمع اليوم لتكريم ثلةٍ من طلبتنا المتفوقين في الثانوية العامة لنشكرهم وآباءهم، لأنهم أكدوا بأن الأمل يغلب اليأس، وأن العزيمة غلبت كل شيء، فهنيئًا لأهاليهم بثمرة زرعهم واتقان عملهم وتفوق أبناءهم".

واستذكر د. القططي الطلبة الشهداء واصفًا إياهم بأنهم نالوا شهادةً أسمى وأعلى، متوجةً بالدم، وقد كرمهم الله عز وجل بأنهم نالوا شهادتين في الدنيا والآخرة.

وأكد د. القططي بأن حركة الجهاد الإسلامي ومن خلال إطارها الطلابي الرابطة الإسلامية، تقدر العلم والمعرفة والمثقفين، وتقف بجانبهم وتساندهم خلال رحلتهم العلمية عبر المدرسة والجامعة.

وقال د. القططي بأن الدكتور الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي كان متفوقًا في دراسته وحياته وجهاده على حد سواء، وصاحب مقولة "المثقف أول من يقاوم وأخر من ينكسر".

وحث د القططي الطلبة المتفوقين بقوله: "لا تنسو حلم شعبكم فيكم وأن تتفوقو في مهنكم، ومساهمين ومشاركين في إنجاز حلم شعبكم في العودة والحرية والاستقلال".

ومن جانبه قال مدير عام الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم د.حمدي الدلو: "هذا الجيل الذي نربيه على الأخلاق والقيم وتقوى الله والثوابت الوطنية، سيقود المرحلة المقبلة لتحرير الأرض والانسان".

واستذكر دالدلو الطلبة الشهداء الناجحين في الثانوية العامة الذين أعدمهم الاحتلال، والطلبة الأسرى الذي غيبهم الاحتلال عن تقديم امتحانات الثانوية.

وقال دالدلو بأن وزارة التربية والتعليم خلال هذه الدورة تفاجئت بأنها أمام جيلٍ فريد وجيل مجتهد من خلال النتائج العالية التي حازوها، مضيفًا أن الطلبة سيحاربون الاحتلال بعلمهم وتفوقهم ويسخرون كل ذكاءهم في مقارعة الاحتلال

وقدم د.الدلو الشكر للمعلمين والمشرفين ومدراء المدارس واصفًا إياهم بالجنود المجهولين، الذين يبذلون جهدًا في تعليم أبناءنا ووصولهم لهذا النجاح الباهر.

وفي رسالة للطلبة المتفوقين قال د.الدلو: "أنتم على ثغرٍ من ثغور الوطن، وهو بحاجة لكم، وبحاجة لهذه العقول الفذة، والقدس والأقصى بحاجة إليكم، ويجب عليكم ترسيخ علمكم لخدمة مجتمكم وشعبكم حتى ينال حريته".

وفي كلمة للطلبة المتفوقين قالت الطالبة المتفوقة سماح فايق حجاج الحاصلة على معدل 99.9٪ في الفرع الشرعي: "نهدي تفوقنا ونجاحنا في الثانوية العامة لأرواح شهداءنا وجرحانا وأسرانا البواسل، وآباءنا وآمهاتنا".

وأضافت الطالبة حجاج: "سنخط طريقنا ونكمل مسير الجد والتميز حتى نواكب مواكب العلماء وصولاً لمبتغانا بتحرير الأرض والانسان".

وتقدمت الطالبة حجاج بالشكر لحركة الجهاد الإسلامي وإطارها الطلابي الرابطة الإسلامية على ما قدمته من دعمٍ واسناد للطلبة خلال مراحلهم الدراسية المتعددة.

وتخلل المهرجان العديد من الفقرات: كلمة حركة الجهاد الإسلامي، كلمة وزارة التربية والتعليم، كلمة المتفوقين، فقرات الإنشادية، التراث الشعبي، القصائد، تكريم وزارة التربية والتعليم، تكريم طلبة الثانوية العامة الذين استشهدوا خلال عامهم الدراسي المنصرم، واختتم المهرجان بتكريم الطلبة المتفوقين المُحتفى بهم.











