مقتل 18 سجيناً في مواجهات داخل سجن بالإكوادور

ارتفعت حصيلة القتلى، مساء اليوم الثلاثاء، في صفوف سجناء سجن غواياكيل غرب الإكوادور إلى 18 شخصاً.

وقال مكتب المدعي العام عبر حسابه في "تويتر": "حصيلة المواجهات بين العصابات في سجن في غواياكيل التي اندلعت منذ السبت الماضي، ارتفعت إلى 18 قتيلا في صفوف السجناء، كما أصيب 11 شخصا بينهم شرطي".

وأوضح المكتب أن المواجهات بين السجناء، دفعت الدولة إلى إرسال 2700 جندي وشرطي لاقتحام السجن في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك للسيطرة على الوضع.

وبدوره، أكد القائد العام للقوات المسلحة في الإكوادور، الجنرال نيلسون بروانيو، أن مهمة قوات الدعم الحالية هي إعادة النظام في مركز الاحتجاز "السجن" لحماية حياة وصحة وسلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

ومن جانبها، ذكرت القيادة المشتركة للقوات المسلحة في بيان لها، أن الأمر يتعلق بمراقبة الأسلحة والذخائر والمتفجرات.