واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن البنتاغون، اليوم الثلاثاء 25-7-2023، عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تقارب 400 مليون دولار.

وأشار البنتاغون في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن حزمة المساعدات تشمل صواريخ لأنظمة NASAMS وHIMARS و"باتريوت"، وصواريخ "ستينغر" وذخيرة للمدفعية.

ومن المقرر أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بدفعة جديدة من أنظمة "جافيلين" المضادة للدبابات وصواريخ "هيدرا 70"، فضلا عن 32 مدرعة من نوع "سترايكر" وطائرات مسيرة من نوع "هورنيت".

كما شملت حزمة المساعدات الأمريكية أيضا أجهزة الرؤية الليلية وقطع الغيار وأجهزة كشف الحرارة والذخيرة للأسلحة النارية.

جدير ذكره أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، تجاوزت 35 مليار دولار.