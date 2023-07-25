دراسة: عادات تُطيل العمر بأكثر من 20 عاماً..!

استخلص عدد من الباحثين نتائج من بيانات أكثر من 700 ألف أميركي كانوا جزءا من برنامج مرتبط بالمحاربين القدماء، وجدت أن هناك عوامل تساعد على إطالة العمر.

وقال الباحثون: "إن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على دور عوامل نمط الحياة في المساهمة في الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب التي تؤدي إلى الإعاقة المبكرة والوفاة".

وحدد مجموعة من الباحثين عادات يمكن أن يساعد الانتظام في ممارستها، على إطالة متوسط العمر لأكثر من 20 عاما، وهذه العادات هي كما يلي:

النشاط البدني.

عدم التدخين.

تجنب المخدرات.

تجنب شرب الكحوليات.

النوم جيدا.

التعامل الجيد مع الإجهاد.

اتباع نظام غذائي جيد.

وجود علاقات اجتماعية إيجابية.

وبحسب الدارسة فإنه يمكن للرجال الذين يتبنون كل هذه العادات في سن الأربعين العيش 24 عاما إضافيا في المتوسط، مقارنة بالرجال الذين لا يفعلون ذلك، في حين أن النساء مع اتباع هذه العادات يمكن أن يعشن 21 عاما إضافيا.