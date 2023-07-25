د. الهندي: المقاومة في فلسطين أصبحت قراراً فردياً وجماعياً وفصائلياً وسرايا القدس رأس حربة المواجهة

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، أن الشعب الفلسطيني يملك إمكانات عسكرية جيدة حالياً ويصنع سلاحه في غزة والضفة كما كان يحدث سابقاً

وقال الهندي الهندي في حديث لقناة "الميادين": "إن المقاومة في فلسطين أصبحت قراراً فردياً وجماعياً وفصائلياً وسرايا القدس رأس حربة المواجهة".

وأضاف: "المعركة طويلة ومفتوحة وندرك أن الثمن كبير لانهاء الاحتلال في الضفة ونؤمن بأنّ الانتصار حليفنا".

وتابع الهندي: "نؤمن بأن وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله أساس المقاومة ولذلك انتصر في معركة بأس جنين".

وأوضح أن مشروع السلطة القائم على التسوية والمفاوضات فشل وزيادة الاستيطان دليل على ذلك، مبيناً أنه لم يعد هناك أي دور للسلطة على المستوى السياسي إنما دورها أمني لا أكثر.

يتبع,,,