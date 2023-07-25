قناة عبرية: خبراء "إسرائيليون" نوويون يفكرون بالاستقالة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء 25-7-2023، إن الاحتجاجات على التعديلات القضائية وصلت لأكثر الأماكن حساسية لدى الاحتلال "الإسرائيلي" وهو المجال النووي.

قالت القناة ١٣ العبرية: "إن عددا من كبار الخبراء "الإسرائيليين" في المجال النووي عبروا عن تفكيرهم بالاستقالة من مناصبهم على خلفية التعديلات في النظام القضائي".

وأضافت القناة: "هؤلاء الخبراء يحملون على أكتافهم قدرات النووي "الإسرائيلي"، وهم مجموعة مكونة من علماء".

وتابعت: "هؤلاء العلماء أجروا بينهم خلال الأسابيع الماضية عدة اجتماعات لدراسة جدوى استمرار خدمة الاحتلال "الإسرائيلي" مع استمرار الحكومة الحالية بالمضي في التعديلات القضائية".

ووفقاً للقناة العبرية، فإن هؤلاء الخبراء تجري حراستهم بشكل دوري بسبب خطورة مناصبهم ولأنهم يشكلون أهدافاً لإيران. بحسب قولها.

ولفتت إلى أنه لا يمكن تعويض هؤلاء الخبراء بأي شكل نظراً لـ"الخبرة الكبيرة" التي يتمتعون بها في مجال تطوير السلاح النووي.