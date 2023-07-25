الاحتلال: عملية المس بالجيش بدأت والكفاءة تآكلت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش تضرر نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة العسكرية احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وأكد جيش الاحتلال، في بيان له، أن "عملية المس بكفاءة بالجيش بدأت"، مشيرًا إلى أن الكفاءة بدأت تتآكل وقد تضررت بشكل في غضون أسابيع".

وذكر البيان، أن "بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم"، لكن البيان قال: إن "الجيش الإسرائيلي حتى اليوم.. لا يزال جاهزا للحرب".

وذكر الجيش في بيانه أن رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، عقد الليلة الماضية اجتماعا مع كبار الضباط في الأركان العامة، حيث

وتمت صياغة مبادئ لخطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة جيش الاحتلال، هلال اجتماع عقده رئيس اركان الاحتلال، هرتسي هاليفي، مع كبار الضباط، وفق وسائل إعلام عبرية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أكدت، في وقت سابق، أن نحو 10 آلاف جندي من الاحتياط، اعلنوا اضرابهم ورفض الخدمة، احتجاجًا على خطة "الإصلاح القضائي" التي تقودها الحكومة "الإسرائيلية" التي يرأسها بنيامين نتنياهو.