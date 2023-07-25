إعدام مواطن سعودي قتل والده ذبحاً..!

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء 25-7-2023، حكماً بالإعدام بحق مواطن قتل والده وتعاطى حبوبا مخدرة.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها لها: "أقدم محسن بن هواش بن محسن خصوي - سعودي الجنسية - على قتل والده، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات في رقبته، مما أدى إلى وفاته، وتعاطى أقراص الإمفيتامين المخدرة".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة".

وتابعت الداخلية: "صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولفحش عمله وبشاعة جريمته مما يستوجب عقوبة رادعة له ولمن تسول له نفسه الإقدام على مثل صنيعه وصيانة للدماء، فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأوضحت أنه قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني محسن بن هواش بن محسن خصوي - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء بتاريخ 7 محرم 1445 هجري الموافق 25 يوليو 2023 بمنطقة جازان.