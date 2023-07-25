د. القططي: "الجهاد الإسلامي" تُقدر العلم والثقافة كما تُقدر المقاومة والجهاد

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، على أن الحركة وذراعها الطلابي الرابطة الإسلامية كما تقدر المقاومة والجهاد كنهج للتحرير تقدر أيضاً العلم والثقافة كنهج للحفاظ على بوصلة التحرير، مشدداً على أن الحركة بدأت فكرة أبدعها مفكر متفوق هو المفكر الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي رحمه الله.

وقال القططي في كلمة له تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": المفكر والمؤسس الشهيد فتحي الشقاقي بدأ حياته متفوقاً عندما كان طالباً في المدرسة والجامعة، بالإضافة لتفوقه فكرياً واكتشافه لكلمة السر الجامعة بين الإسلام وفلسطين والجهاد، ومتفوقاً في نهجه الجهادي المبتكر لمعادلة "الإيمان والوعي والثورة"، وتوج هذا التفوق بظلمة السجن ومعاناة النفي وشرف الشهادة، فكان بذلك متفوقاً بفكره وجهاده وقدم نموذجاً لطالب مثقف ومناضل".

جاء ذلك خلال مهرجان تكريمي نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي لتكريم الطلبة المتتفوقين في الثانوية العامة لعام 2023 بعنوان "فوج الطريق إلى القدس" في قاعة الشاليهات في مدينة غزة.

كما أكد أنه وفي ظل تكريم هؤلاء الطلاب المتفوقين نكرم من خلالهم القيم التي كانت وراء نجاحهم وتميزهم، موضحاً أنها نفس القيم التي نحتاجها كشعب فلسطيني يعيش مرحلة التحرر الوطني على طريق تحرير الأرض والإنسان.

وقال القططي: "هذه القيم نحتاجها كأمة عربية وإسلامية تبحث عن مكان تحت الشمس على طريق النهضة والحضارة، ومن هذه القيم: العمل القائم على التخطيط، والاجتهاد الموجه نحو هدف، والنظام المرتبط بالانضباط، والالتزام المرادف لاحترام الوقت، والصبر الممتزج بالعزيمة".

وأشار عضو المكتب السياسي للجهاد، إلى أن من هذه القيم أيضاً الأمل المصحوب بالعمل، والثقة بالنفس المستمدة من الإيمان بالله و التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.

وأضاف: "ونحن نحتفل بتفوق نخبة الطلاب والطالبات نتذكر كلاباً نالوا شهادة أسمى وأعلى، شهادة ممهورة بالدم ومتوجة بتكريم الله تعالى، مبيناً أن هذه الشهادة شهد فيها هؤلاء الطلاب أن فلسطين أغلى من حياتهم على هذه الأرض، وهؤلاء الطلاب هم: محمود السعدي، ووديع أبو رموز، أسامة عدوي، ومحمد تركمان، وأحمد دراغمة، ومجدي العرعراوي، رحمهم الله".

وتابع القططي: اليوم نكرم كوكبة مضيئة وفوجاً مشرقاً من الطلاب والطالبات المتفوقات ممن أحسنوا القراءة وأتقنوا العمل، فنالوا شرف التفوق وسمو الاتقان، مشيراً إلى أنه ونحن نكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة نقول لهم "شكراً لكم ولآبائكم وشكراً لكم لأنكم أثبتم أن الإرادة أكبير من العجز، وأن الأمل يغلب اليأس، وأن العزيمة تتفوق على كل الظروف".

ووجه شكره لأباء الطلبة وأمهاتهم الذي ساعدوهم في هذا النجاح والاتقان، موضحاً أن هؤلاء الآباء والأمهات جسدوا معاني وقيم التضحية بدون مقابل والبذل بلا حساب، والعطاء بلا حدود".

وهنأ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي جميع الطلاب والطالبات المتفوقين، مهنأ في ذات الوقت آبائهم وأمهاتهم بثمرة زرعهم ونتيجة تعبهم وإحسان تربيتهم واتقان عملهم.

وختم القططي رسالة للطلاب المتفوقين قائلاً: "وأنتم تواصلين طريقكم في كدحكم وعملكم لا تنسوا حلم شعبكم وأن تصبحوا متفوقين في مهنكم وعطائكم وإخلاصكم، مشيراً إلى أنه قبل كل ذلك مساهمين في إنجاز حلم شعبكم في التحرير والعودة والحرية والاستقلال، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح".

ويُشار إلى أنه تضمن الحفل الذي أقامته "الرابطة الإسلامية" العديد من الفقرات الفنية والإنشادية المميزة التي حازت على إعجاب الحضور وأهالي الطلبة وذويهم، كما تضمن توزيع مكرمة مالية مقدمة من الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة.