تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع هنية في العاصمة أنقرة

التقى رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بوفد حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة التركية أنقرة.

وأكدت حركة حماس، في تصريحات صحفية، أن "لقاء عباس بهنية، يأتي في سياق اتصالات حركته مع الفصائل الفلسطينية للتحضير للقاء الأمناء العامين في القاهرة".

وتبذل الحركة جهودا مكثفة لمحاولة تأمين نجاح اجتماع القاهرة، والوصول إلى تفاهمات تحقق الأهداف المرجوة منه، بحسب مسؤول في حركة "حماس".

وتمت ترتيبات اللقاء، وفق المسؤول بـ"حماس"، من خلال التواصل الثنائي، وليس بترتيب أو رعاية أو وساطة من أحد.

وبحثت حركة "حماس" مع فصائل فلسطينية أخرى، في وقت سابق، سبل إنجاح اجتماع أمنائها العامّين المزمع عقده نهاية يوليو/تموز الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.