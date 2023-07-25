بعد قفز سعر الدولار صباحاً: إلى أي حد سيصل سعر صرفه مقابل الشيكل خلال الساعات المقبلة؟

يشهد الشيكل "الإسرائيلي" مقابل الدولار الأمريكي، منذ الأمس حالة من التذبذب في قيمته خاصة بعد مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على إلغاء قانون "اختبار المعقولية"، فتارة يشهد ارتفاعاً ثم يشهد انخفاضاً، واضعاً علامات استفهام كثيرة حول قيمته في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة لموافقة الكنيست داخل الكيان.

وقفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، إلى 3. 72 شيكلاً بعد أن كان صباح اليوم 3.60 شيكلاً.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تواصلت مع المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، لمعرفة القيمة الأعلى المتوقعة لعملية صرف الدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لخطة "نتنياهو" بشأن " اصلاح القضاء".

وصادق الكنيست "الإسرائيلي"، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

ضعف الدولار

وأكد الاقتصادي عبد الكريم، أن التكهنات لحركة الدولار أمام الشيكل "الإسرائيلي" من الصعب التنبؤ بها خلال المرحلة المقبلة في ظل ما تشهده دولة الاحتلال على خلفية اصلاح القضاء، بالإضافة لضعف الدولار على المستوى العالمي والاقتصادي.

وبين أن الدولار على مستوى العالم اليوم ضعيف نظراً لأن حالة التضخم في أمريكا قد شارفت على الانتهاء وأن الفيدرالي الأمريكي في حال قرر رفع سعر الفائدة خلال الـ48ساعة المقبلة 25 نقطة والتي ستكون الأخيرة لن تحدث أي جديد في قيمة صرف الدولار الأمريكي وستبقى قيمته ضعيفة نظراً للعوامل الاقتصادي في العالم.

وأشار إلى أن ما يكسب الدولار قوة في هذه المرحلة هو حالة النزوح الكثيرة للاستثمارات من دولة الاحتلال إلى الخارج.

سيناريوهان أمام الشيكل..؟

وبين المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن الشيكل "الإسرائيلي" سيكون أمام سيناريوهان تحدد قيمته خلال المرحلة المقبلة، الأول وهو سيعمل على استرجاع مكانته أمام الدولار وسيشهد ارتفاعاً في صرفه وهو توصل كافة الأطراف "الإسرائيلية" لحل مرضي لكافة الأطراف بشأن اصلاح القضاء.

"السيناريو الثاني؛ والمتوقع أن يبقى سعر صرف الشيكل أمام الدولار في حالة تذبذب لن يتجاوز خلالها حدود الـ3.75مقابل $، وهو فشل المفاوضات بين الأطراف الإسرائيلية"، وفقاً للمحلل عبد الكريم.

ولفت إلى أن قيمة الشيكل في حالة فشل المفاوضات في "إسرائيل"، لن تتجاوز حاجز الـ75 نظراً لأن الارتفاع في الدولار والصدمة في قيمة الشيكل بسبب قانون اصلاح القضاء قد وقعت منذ مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" لهذا سيبقى الدولار يتذبذب في نطاق الـ60 إلى 72 وصولاً إلى 3.75، نظراً لحالة الضعف العالمية لقيمة الدولار الأمريكي وانتهاء حالة التضخم.