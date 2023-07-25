جنود احتياط يمتنعون عن الخدمة في وحدات النخبة بجيش الاحتلال

ذكرت مصادر عبرية مساء اليوم، أن جنود الاحتياط في بحرية العدو ووحدات النخبة الأخرى لم يصلوا إلى أماكن خدمتهم في فحص المرشحين والتدريب اليوم الثلاثاء ونفذ ضباط آخرون المهام بدلًا من ذلك.

وقال جنود احتياط لقناة كان العبرية، أن جنود احتياط يتعاملون بشكل أساسي مع فحص المرشحين للخدمة العسكرية والتدريب لم يصلوا صباح اليوم لأماكن خدمتهم العسكرية بعد تمرير قانون “إلغاء سبب المعقولية” أمس في “الكنيست”.

واضافت القناة، إن نظرًا لعدم وجود أحد ليحل محلهم، قام جنود في الخدمة الفعلية بذلك، وغاصوا في البحر واضطروا إلى التخلي عن مهامهم الأساسية.

واشارت إلى أنه جرى استدعاء قائد وحدة” شيطتت” جنود الوحدة لإجراء محادثة يوم الأحد.

في المراسلات بين الجنود، كتبوا: “الاحتياط والجيش قيمة عليا بالنسبة لنا، نحن نتعامل بالفعل مع نقص في القوى العاملة، هذه ليست مجموعة كبيرة تقوم بخدمة الاحتياط، من سيحل محلها؟ معظمنا يتراوح عمره بين 50 و40 عاما “.

كما رفض جنود في الوحدات العملياتية ووحدات أخرى الالتحاق بوحداتهم في خدمة الاحتياط بعد إقرار “قانون المعقولية”.