شخصيات وطنية ومدنية للارتقاء في اجتماع الأمناء العامين

طالبت شخصيات وطنية وحزبية ومن المجتمع المدني الأمناء العامين للفصائل بالارتقاء في اللقاء إلى مستوى التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية ، وإلى مستوى التحديات التي تفرضها سياسة الحكومة الصهيونية العنصرية الاستيطانية ، وذلك من خلال الثقة بالشعب وقدرته على المقاومة.

ووجهت الشخصيات النداء في عريضة وقع عليها نحو 400 شخصية، للأمناء العامين للفصائل ، للخروج من دائرة المراوحة في المكان التي امتدت على مدار كل الاجتماعات ولقاءات المصالحة السابقة ، والتي تحولت إلى حالة من العبث السياسي ، خدمة لأهداف تكتيكية ، أو لرفع العتب تحت ضغط دعوة من هنا أو هناك .

ودعت، لوقف الحملات الإعلامية من كل الأطراف التي توسع وترسخ الخلاف والانقسام، وتعزيز خطاب واعلام الوحدة والصمود والمقاومة

وطالبت الشخصيات الوطنية، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين وأصحاب الرأي المخالف من كل السجون الفلسطينية حيثما وجد الإعتقال في الضفة أو القطاع وتحريم الملاحقة على خلفيات سياسية .

إليكم النص كاملًا:

مرفق نداء لجمع التوقيعات عليه من الشخصيات الوطنية. الحزبية والمجتمع المدني لمن يرغب بالتوقيع علي النداء رجاء إضافة اسمه في التعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء إلى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المجتمعين في القاهرة ٣٠/ ٧/ ٢٠٢٣

شعبنا الفلسطيني البطل في الوطن والشتات

يجيء لقاء "الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية "في القاهرة أواخر الشهر الحالي في ظل واقع دولي واقليمي معقد على حافة حرب عالمية، تستغله حكومة المستوطنين الفاشية العنصرية المتطرفة، لحسم الصراع ضد شعبنا وأمتنا، فتواصل عدوانها بحق أرضنا الفلسطينية نهبا وتهويدا واستيطانا ، وبحق شعبنا قتلا واعتقالا وإرهابا ، وبحق معتقلينا واسرانا تنكيلًا وقمعا ، وبحق القدس والمقدسات تدنيسا و تغييرا في معالمها الإسلامية والمسيحية . حكومة تتنكر لأبسط حقوقنا في الحياة على أرض الآباء والأجداد، وتمهد عبر قانون القومية العنصري لاقتلاع أهلنا داخل أرضنا في 1948، وتهجير شعبنا خارج فلسطين ، وإنكار حقنا في الحرية والاستقلال والعودة، ودفع السلطة للمواجهة مع الشعب والحد من حالة نهوض شعبية ينتفض فيها شعبنا مدافعا بصلابة وعناد عبر مجموعات المقاومة في جنين ومخيمها الباسل وبلاطة ونابلس وطولكرم وبيت لحم , والمقاومة الشعبية في ترمسعيا والقدس وبيت دجن وام صفا والاغوار ، وعلى امتداد الأرض الفلسطينية، مؤكدا على حقنا في المقاومة ، وهو الطريق الذي سلكته الشعوب في مواجهة الظلم والاضطهاد وعبره حررت أرضها وأنجزت استقلالها. نحن أبناء وبنات الشعب العربي الفلسطيني من كوادر القوى الوطنية والاسلامية وفعاليات مجتمعية ونقابات واتحادات شعبية وحراكات ومؤسسات أهلية وشخصيات وطنية، ونحن نتابع التحضيرات لاجتماع "الأمناء العامون" المزمع عقده في القاهرة فإننا نتطلع إلى تجنب تكرار حالات الفشل في اللقاءات واتفاقات الوحدة وإنهاء الانقسام السابقة.

ونطالب وبشكل مباشر أن يرتقي الأمناء العامون في اللقاء إلى مستوى التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية ، وإلى مستوى التحديات التي تفرضها سياسة الحكومة الصهيونية العنصرية الاستيطانية ، وذلك من خلال الثقة بالشعب وقدرته على المقاومة .

وعليه فإننا نوجه هذا النداء للأمناء العامين للفصائل ، للخروج من دائرة المراوحة في المكان التي امتدت على مدار كل الاجتماعات ولقاءات المصالحة السابقة ، والتي تحولت إلى حالة من العبث السياسي ، خدمة لأهداف تكتيكية ، أو لرفع العتب تحت ضغط دعوة من هنا أو هناك .

وعليه نعلن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نجلس على مقاعد المتفرجين، وسنعمل على رفع الصوت والجاهزية الوطنية لكل القوى الشعبية والفعاليات الوطنية، حتى تتحقق أهداف شعبنا في استعادة وحدته الوطنية ، ووحدة نظامه السياسي على أساس ديمقراطي، يتمسك ويمارس حقه في مقاومة المحتل .

وندعو الأمناء العامين للفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية فورا ، فلم تعد مبررات استمرار هذا الانقسام مقبولة على أحد من شعبنا. ومن اجل تحقيق ذلك ندعو إلى ما يلي: (بما فيها إجراءات تمهيدية تؤكد عزيمة وإرادة الوحدة)

1. وقف الحملات الإعلامية من كل الأطراف التي توسع وترسخ الخلاف والانقسام، وتعزيز خطاب واعلام الوحدة والصمود والمقاومة

2. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين وأصحاب الرأي المخالف من كل السجون الفلسطينية حيثما وجد الإعتقال في الضفة أو القطاع وتحريم الملاحقة على خلفيات سياسية .

3.تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة البطالة والفقر لتعزيز صمود المواطنين .

4.تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية والقيادة، التي اتخذت إثر معركة بأس جنين ، والمتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال بما فيها التحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته .

5. آن الأوان أن نخرج من مرحلة التفاوض على قضايا الوحدة إلى إنجاز الوحدة، والتوقيع فورا على اتفاق ينهي ويغلق مرحلة الانقسام، على أساس من الاتفاقات التي تم انجازها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها وثيقة الأسرى وإعلان الجزائر.

6.إقرار رؤية وطنية موحدة لمقاومة ومواجهة الاحتلال سياسيا وميدانيا وعلى كل المستويات ترتكز لمفهوم المقاومة الشاملة بكل أشكالها .

7.الاتفاق على موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني بما فيها انتخابات الرئاسية والتشريعية حتى آذار القادم كجزء من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المخول بانتخاب لجنة تنفيذية، ومباشرة العمل لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة شعبنا في الداخل والخارج ، بعيدا عن نظام الكوتا والمحاصصة .

ومن خلال هذا النداء الوطني الذي يعكس نبض الشارع الفلسطيني والجماهير، نطالب اجتماعكم القيادي بالوصول إلى النتائج التي تنقذ الحالة الفلسطينية من واقعها الراهن وتستعيد مقومات الوحدة وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية:

1. التأكيد على الشراكة الوطنية والعمل المشترك كائتلاف لكافة القوى الوطنية والأسلامية والالتزام بالقانون واحترام الاتفاقات الوطنية والتمسك بها واحترام الحريات وحقوق المواطن الفلسطيني.

2. تشكيل قيادة وطنية موحدة من القوى الوطنية والإسلامية والهيئات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والأهلية والشخصيات الوطنية ، ترعى عملية المتابعة والتحضير للإنتخابات وتنفيذ البرنامج الوطني لمواجهة الإحتلال وإعادة بناء منظمة التحرير

3. تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ قرارات ومخرجات اللقاء حتى إجراء الإنتخابات.

إننا نعتبر لقاء القاهرة القادم فرصة مصيرية أمامكم لا يجب تفويتها لتحمل مسئوليتكم التاريخية، خاصة أمام التحديات المصيرية غير المسبوقة ، والتي تواجه شعبنا، ونؤكد لكم إننا وشعبنا لن نبقى رهينة للحسابات الفئوية أو الذاتية المفرطة، والتي أدت إلى استمرار حالة الشلل الوطني حتى اللحظة ، إنكم مطالبون وبلا أي تردد بالانتقال بشعبكم فورا من هذه الحالة إلى حالة الفعل الايجابي المؤثر عبر رؤيا استراتيجية واضحة.

إن تجاوز المراهنات الخاسرة ، والذهاب بمشروع التحرر الوطني، وإعلائه، اهتماما وبرنامجا وممارسة فوق مسألة الحكم، هو الضمانة الحقيقية لإعادة توجيه البوصلة حيث الحرية والاستقلال.

الموقعون. حتي الآن علي النداء:

1. دكتور ممدوح العكر طبيب اخصائي

2. الأب مانويل مسلم رجل دين

3. المطران عطالله حنا مطران القدس والديار المقدسة

4. دكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المنتخب

5. أحمد غنيم عضو مجلس استشاري لحركة فتح

6. دكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق

7. عمر عساف منسق المؤتمر الشعبي 14 مليون

8. دكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي سابقا

9. الدكتور موسى صالح طبيب اخصائي

10. دكتور عبد الحميد صيام صحفي في الأمم المتحدة

11. الدكتور عدنان الصباح محام في بريطانيا

12. السيد محمد الحوراني عضو مجلس ثوري حركة فتح

13. السيد فخري البرغوثي أسير محرر

14. دكتور أيمن ضراغمة عضو المجلس التشريعي

15. تيسير الزبري عضو مجلس وطني

16. دكتور علي جوهر أكاديمي

17. ريما نزال عضو مجلس وطني فلسطيني

18. غازي الصوراني شخصية وطنية

19. د. صلاح عبد العاطي محامي وناشط حقوقي وسياسي

20. دكتور غسان طوباسي طبيب أسنان

21. أحمد مبارك عضو مجلس تشريعي سابقا

22. نشأت الأقطش محاضر جامعي

23. حاتم قفيشة عضو مجلس تشريعي سابقا

24. جمال الطويل رئيس بلدية البيرة السابق

25. تيسير الجابري عضو مجلس وطني فلسطيني

26. عوني المشني أسير محرر

27. خولة الأزرق اتحاد المرأة الفلسطيني

28. سامية اسماعيل سكيك رئيس لجنة شؤون المرأة وعضو لجنة تسيير الأعمال

29. حسن مصطفى محمد طموس عميد كلية الدراسات المتوسطة جامعة الأزهر

30. دكتور محمد العبوشي رئيس شبكة المنظمات الأهلية

31. سامر عنبتاوي كاتب ومحلل وسياسي وناشط مجتمعي

32. سعيد زيداني باحث ومحاضر جامعي

33. سهام البرغوثي أسيرة محررة

34. خالد منصور عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الفلسطيني

35. مهدي الحنيني نائب رئيس بلدية نابلس سابقا

36. أحمد يوسف رئيبس منتدى بيت الحكمة في غزة

37. ا. نادر صوافطه/اسير محرر

38. ا.احمد فخري دراغمه/عضو مجلس بلدي طوباس

39. ا.أسيد الخراز

40. ا.أشرف محيي الدين صوافطه

41. ا.علي خريوش

42. ا.فازع صدقي صوافطه

43. الاء الجعبري رسامة و إدارية صحية

44. الأب مانويل مسلم

45. ابراهيم ابو سالم عضو مجلس تشريعي سابق

46. إبراهيم أحمد جودة محامي وناشط حقوقي

47. ابراهيم البرغوثي محامي

48. ابراهيم حسن عودة صحفي

49. ابراهيم خشان ناشط مجتمعي

50. ابو الحكم مثقف ثوري

51. أبي عابودي مدير مركز بيسان للدراسات

52. أحمد اسماعيل الغلبان

53. أحمد العطار ناشط شبابي

54. احمد بشارات جمعية الأغوار الزراعية

55. احمد شحاده غنيم عضو أمانة محافظة نابلس / الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا

56. احمد صباح اتحاد الشباب

57. أحمد عطاونة رئيس مركز رؤية للتنمية السياسية في تركيا

58. احمد عفاش مدرب وناشط

59. احمد مبارك عضو مجلس تشريعي سابق

60. احمد محمد عبد ابوعيشة رئيس الهيئة الفلسطينية للحكمة والمشورة

61. احمد محمود عبد الفتاح الطناني كاتب وباحث سياسي

62. أحمد يوسف رئيس بيت الحكمة غزة

63. ادهم محمود عبدالفتاح يونس ناشط مجتمعي

64. أسامة ناجي أحمد الناقه من اهل السنه والجماعه

65. الاستاذ حسني عبد الرحمن /شخصيه وطنيه واجتماعيه

66. إسراء محمد مساعيد ناشطة نسائية

67. اسلام ابو عون مدرس

68. إسلام مازن الرنتيسي مؤيد

69. اسماعيل محمد سلامة قطيط مشرف برنامج التاهيل

70. اسماعيل مصطفى سالم فل

71. أسيل احمد طالبة جامعية

72. أشرف أحمد سلامة سكر محامي

73. أصالة كلاب ناشطة نسوية

74. إصلاح جاد أستاذة جامعية

75. إعتدال مصطفى أحمد الخطيب عضو تجمع حكماء فلسطين

76. أكرم محمود أحمد صالح ناشط سياسي

77. آمال خريشة مديرة مركز الدراسات النسوية

78. امال صيام مديرة مركز

79. أمل ألبرغوثي ناشطة مجتمعية

80. الان علم الدين فرنسا

81. اياد ابو عصعوص صحفي

82. اياد حداد ناشط حقوقي

83. آية ابو الكاس طالبة جامعية

84. ايمان الجعبري كاتبه

85. ايمان حموري مديرة مركز الفن الشعبي

86. إيمان زياد شهاب علاقات عامة واعلام

87. ايمن دراغمة عضو مجلس تشريعي سابق

88. أيمن كراجة اسير محرر

89. ايمن محمد احمد على مهندس

90. ايناس نافذ خليل منشطة ومتطوعة

91. أيهم فاروق محمد الجعفراوي مهندس مدني

92. باسم الزعارير عضو مجلس تشريعي سابق

93. بثينه عبدالله العبادله عضوتجمع حكماء فلسطين

94. براء الفار منسق مشاريع

95. بسام دراغمه /شخصيه تنمويه وسياسيه

96. بشار البهيتي طالب

97. بشير البرغوثي خبير تنموي

98. بشير الخيري محامي واسير محرر

99. بكر العيساوي ناشط مجتمعي

100. بهجت خليل الحلو محامي

101. تهاني جواد التائه ناشطة نسائية

102. توفيق محمد مبروك أبو خوصة صحفي

103. تيسير الجابري عضو مجلس وطني فلسطين

104. تيسير محيسن سياسي واعلامي غزة

105. ثائر حنايشة ناشط شبابي

106. ثائر فواز صوافطه/ رئيس الغرفه التجاريه

107. ثمين ملحم ناشط مجتمعي

108. جعفر أبو صلاح اسير محرر

109. جمال ابو عره/رئيس بلديه سابق

110. جمال اسماعيل محمد الرزي مدير تنفيذي بمؤسسه اهليه

111. جمال الطويل رئيس بلدية البيرة سابقا

112. جمال جمعة الهيئة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان

113. جمال عوض مدير علاقات عامة زاعلام

114. جمال مبسلط/ عضو مجلس وطني

115. جميل المجدلاوي شخصية وطنية

116. جميل جمعة عبد الهادي سلامة عضو تجمع حكماءفلسطين.رئيس مركز القسطاس

117. جميل طالب حسين ناشط سياسي

118. جميل محمد نواجعه ناشط سياسي

119. جميلة محمود داوود ناشطة نسائية قلقيلية

120. جهاد بشارات جمعية الأغوار الزراعية

121. جهاد شحادة أسير محرر

122. جهاد عراده عيد عراده ناشط سياسي

123. جواهر كلوب أمينة مكتبة

124. جودت السويركي شخصية وطنية

125. حاتم ابو القرايا مدير

126. حاتم قفيشة عضو مجلس تشريعي سابق

127. حازم محمد بشارات اتحاد الشباب

128. حسام الدجني

129. حسام حسن عبدالله العثامنة ناشط شبابي

130. حسن بني عودة جمعية الأغوار الزراعية

131. حسن حمودة ناشط سياسي

132. حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي السلبي

133. حسن عبدو رئيس الرابطه الدولية للخبراء والمحللين السياسيين وعضو تجمع حكماء فلسطين

134. حسن علي حسن الزمار طبيب إستشاري - رئيس قسم

135. حسن معين شعبان المقيد محاسب

136. حسيب النشاشيبي ناشط سياسي القدس

137. حسين ابو كويك سياسي ورجل اعمال

138. حسين الشيخ علي اسير محرر ونقابي

139. حسين عبد الباري رجل اصلاح

140. حلا مازن الشوبكي

141. حمزة زبيداتناشط شبابي

142. حنان مرعي اتحاد شباب الاستقلال

143. خالد الزبدة أسير محرر

144. خالد المصري مهندس

145. خالد طافش عضو مجلس تشريعي سابق

146. خالد منصور/ عضو مكتب سياسي /حزب الشعب

147. خالد يحيى عضو مجلس تشريعي سابق

148. خلود عطالله صيدالانية

149. خليل محمد ابو شمالة مستشار تطوير

150. د خالد عياش طبيب

151. د عثمان ابو صبحه طبيب

152. د فواز رزق عبدالله السوسي عضو تجمع حكماء فلسطين

153. د مسيرة ابو دان رئيس قسم إدارة الاعمال في جامعةالاورا اسيوية

154. د. احمد محمد دراغمه/عضو مجلس بلدي طوباس

155. د. أمين دبور رئيس مجلس ادارة مركز اتجاهات

156. د. سامية إسماعيل سكيك رئيس لجنة شؤون المرأة..وعضو لجنة تسيير الأعمال

157. د. سيد ابراهيم حسين ابو شمالة محاضر جامعي ومرشح مستقل للانتخابات النيابية الملغاه وناشط سياسي ومجتمعي

158. د. ماجد محمد خليل أبو سلامة عضو تجمع حكماء فلسطين

159. د. محمد اسعيد العمور استاذ جامعي

160. د. نائلة خليل احمد الأغا محاضر أكاديمى

161. د. نفوذ سعود أبو سعدة محاضر أكاديمي وعضو في تجمع حكماء فلسطين

162. د. هاني فتحي عارف حمادة مدير دائرة العمليات - وزارة الصحة

163. د. هاني نزال عضو بلدية قلقيلية

164. د. وائل اسماعيل اخصائي علم نفس وصحة نفسية

165. د.بسمة مصطفى بارود عضو تجمع حكماء فلسطين

166. د.حسن مصطفى محمد طموس عميد كلية الدراسات المتوسطة /جامعة الأزهر

167. د.سعاد سعيد محمد على كلوب عضو تجمع حكماء فلسطين

168. د.سعيد احمد سليمان السعودي طبيب متقاعد ومحاضر جامعي

169. د.علاء حمودة أكاديمي وناشط سياسي وحقوقي

170. د.عمر أحمد محمد ماضى طبيب

171. د.محمد العبوشي طبيب ورئيس شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية

172. د.ناصر عبداللة ابو العطا استاذ جامعي

173. د.نبيل الصافي دكتور

174. د.نجيب خضيري/شخصيه وطنيه

175. داوود ابو سير عضو مجلس تشريعي سابق

176. دعاء انيس حامد ابو العطا صيدلانية في الإغاثة الطبية الفلسطينية

177. دكتور /علي حسن حسن عسلية عضو تجمع حكماء فلسطين

178. الدكتور بسام القواسمي محام وأكاديمي

179. دكتور حسن خريشي نائب رئيس المجلس التشريعي سابقا

180. دكتور خالد عياش طبيب وناشط سياسي

181. دكتور عز الدين زعول مختص كمبيوتر

182. الدكتور محمد عمرو صيدلاني

183. دكتور محمد محمد ماضي منسق التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة بغزة

184. دكتور ممدوح العكر طبيب أخصائي ونشاط مجتمعي

185. دكتور ناجي الخطيب فرنسا

186. الدكتور ناهض احمد عارف غربية طبيب متقاعد

187. دكتور نبيل عبد الرازق طبيب و ناشط سياسي

188. دكتور هاني عوض طبيب أخصائي

189. دكتورة كوثر العبويني مديرة مدرسة

190. دياب زقوت رجل اصلاح

191. ديما خالد أحمد طالبة جامعية

192. ذو الفقار سويرجو صيدلاني

193. راسم عبيدات صحفي وكاتب القدس

194. رأفت إبراهيم خليفة رئيس مجلس قروي- كفر نعمة

195. رامي الشرافي صحفي

196. رامي ص. ناشط مقدسي

197. رامي محمود مصطفي القصاص عضو فتحاوي

198. رائدة محمدالفار ممرضة

199. رائف دياب شخصية وطنية

200. ربي رمسروجي أكاديمية و سيدة أعمال

201. الرحيم المعاني ناشط مجتمعي عبد

202. رسمية اياد عبد العال دغمش اخصائي نفسي

203. رضا زهير الصدر معلم

204. رفيق حسن محمد صلاح ناشط حقوقي وباحث قانوني

205. رفيق سليم سليمان ابو ضلفة سفير

206. رمضان نائل وشاح ناشط شبابي

207. رنا أحمد زيادة عضو تجمع حكماء فلسطين

208. رياض بني عودة الاتحاد العام للمعلمين

209. رياض كامل حسن طنيب مهندس

210. ريم عمر خليل فرينة مديرة جمعية خيرية

211. ريما محسن عدنان ابورمضان باحثة

212. زكريا عودة هيئة العمل الأهلي القدس

213. زياد الحموري ناشط سياسي القدس

214. زياد عمرو رئيس اتحاد ذوي الإعاقة

215. ساجدة يحيى مسعود انثي

216. سارة سامي طلبة حقوق

217. ساري العقاد ناشط شبابي

218. ساري عوني عبد الفتاح سعد مدير مركز

219. سالم حسين منصور دويعر اعلامي

220. سالي رمزي ناصر أخصائية دعم نفسي

221. ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية

222. سامر المغربي نقابي

223. سامر عنبتاوي كاتب ومحلل سياسي وناشط مجتمعي

224. سامر مناع طالب جامعي

225. سامي موسى سليمان البهداري رئيس مجلس ادارة مؤسسة اهلية

226. سامية جمال محمد الغصين أكاديمية

227. سجى الحلو طالبة

228. سحر عبدالله عبيد ابورمضان خبيره تنمويه

229. سعاد احمد ناشطة نسوية وشبابية

230. سعيد حامد ناشط سياسي الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا طولكرم

231. سعيد زيداني باحث ومحاضر جامعي

232. سلام خشان طبيبة

233. سمر هواش ناشطة نسوية

234. سمير البرغوثي مدير مؤسسة تنموية

235. سمير زقوت ناشط حقوقي

236. سناء عزت الكوني معلمة

237. سناء عطيه عبد الهادي مديرة مركز

238. سندس صبرة مواطنة غيورة على مصلحة البلاد

239. سها سعد محمد شعت طالبة

240. سهام البرغوثي اسيره محرره

241. شجاع بشارات اتحاد الشباب

242. شحادة ناصر ناشط مجتمعي

243. الشيخ يزيد احمد قب نائب رئيس بلدية دير الغصون

244. شيرين ابوهلال القدس

245. د. صلاح عبد العاطي رئيس مؤسسة وناشط حقوقي وسياسي

246. صابر عارف رئيس بلدية طولكرم سابقا وناشط سياسي

247. صابرين جمعة سليمان النجار ناشطة سياسية

248. صباح بني عودة ناشطة نسائية

249. طارق بسام الفار مصمم

250. طالب عوض ناشط مجتمعي

251. ظافر محمد عطايا نائب رئيس مجلس قروي- كفر نعمة

252. عادل كبارية أمين سر نقابة الزراعة طولكرم

253. عادل لوباني ناشط سياسي / الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا قلقيلية

254. عاطف عبد الجبار زيدان عضو لجنة مركزية فدا

255. عايدة بشارات اتحاد المرأة

256. عايش علي محمد العكشيى شخصية وطنية

257. عبد الحليم الزيتي رجل اصلاح

258. عبد الخالد قرارية رجل أعمال

259. عبد الرحمن سمير صالح اداري

260. عبد الرؤوف عبد الهادي ناشط شبابي وسياسي

261. عبد الرؤوف عبيد ناشط مجتمع مدني

262. عبد الفتاح محمد علي الفرجاني محاضر اكاديمي

263. عبد الكريم أبو ناعسة اتحاد نقابات العمال

264. عبد الكريم درويش لفدواي عضو أمانة / الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا

265. عبد المجيد طومان محامي

266. عبد الناصر ابو العمرين ناشط مجتمعي

267. عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن اسماعيل صحفي

268. عبدالرحمن زيدان عضو مجلس تشريعي سابق

269. عبدالعزيز ابو القرايا شخصية وطنية

270. عبدالله أحمد طالب جامعي

271. عبدالله خالد عوده اخصائي اجتماعي

272. عبدالله عمر سعيد الشرافي أخصائي اجتماعي

273. عبدالله ماهر التلمس ناشط اجتماعي

274. عبير فاروق اموم مدير تنفيذى

275. عثمان محمد عثمان ابوصبحه طليب

276. عدنان النتشة نقابي

277. عدنان حماد عضو مكتب سياسي فدا

278. عدنان فرمند مستشار اقتصادي

279. عدنان فضل الهندي عضو مجلس حكماء فلسطين- عضو نقابة المهندسين فرع فزة

280. عزام سلهب عضو مجلس تشريعي سابق

281. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي السلبي

282. عصام الدين محمد ابو دقة مستشار قانوني

283. عصام حلمي علي حماد رئيس قائمة الوفاء والبناء للانتخابات التشريعية الفلسطينية

284. عصمت منصور أسير سابق وكاتب

285. عطا عبد العزيز عرفات الأمانه العامه للاتحاد العام لعمال فلسطين

286. عفاف علي مصطفى الدجاني ناشطه اجتماعيه سياسيه رئيسة جمعية دار الرعايه الصحيه والاجتماعيه لرعاية الايتام

287. عقاب نجي / رئيس بلديه طوباس سابق

288. علاء الريماوي صحفي واعلامي

289. علي رشيد شقو عضو لجنة مركزية / الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا

290. عماد ابو الجديان دكتور ومدير الاتحاد التعاوني العام

291. عمار خشان ناشط اجتماعي

292. عمار وائل مسكين مواطن غلبان

293. عمر زيدان أمين سر منظمة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا طولكرم

294. عمر زيدان عضو لجنة مركزية فدا

295. عمر شعبان عيسى إسماعيل مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية

296. عمر عبدالرزاق عضو مجلس تشريعي سابق

297. عمر عساف منسق المؤتمر الشعبي 14 مليون

298. عودة يوسف معالي نقابي

299. غازي جمال الصوراني شخصية وطنية

300. غسان ااطوباسي طبيب اسنان

301. ‏غسان السعدي اسير محرر جنين

302. غسان عيد اسماعيل ابو منديل باحث تنموي

303. غيداء فايز سالم الشوا منسقة مشاريع

304. فادي البرغوثي قيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

305. فادي حجازي نقابي

306. فاطمة الجعبري طالبة اعللم

307. فايز السويطي ناشط سياسي

308. فتحي صباح صحفي

309. فخر البرغوثي اسير محرر

310. فخري التركمان عضو مجلس تشريعي سابق

311. فراس أشرف الوادية العصبيه

312. فراس عقل ناشط مجتمعي

313. فرج مصطفى احمد الصرفندى عضو تجمع حكماء فلسطين

314. فريد مرة أكاديمي ونقابة

315. فوزي عنبوسي /رجل اعمال

316. فيصل بدو معلم متقاعد

317. القاسم سعيد عفانة ناشط مجتمعي

318. كمال المصري عضو مركز حقوق الانسان

319. لارا قشطة

320. لمى عصام محمد المغربي إعلامية ومصور فوتوغرافي ومصمم وكاتبة

321. لمياء أبو فخيد اتحاد العمل النسوي

322. لؤي يوسف ديب احمد فلسطيني

323. ليلي الصفدي مواطنة

324. ليلي الشيخ علي طبيبة اسنان

325. م. أنور هلال ناشط اجتماعي

326. م. سعد الدين خلف عضو نقابة المهندسين

327. ماجد الزير رئيس مركز العودة

328. ماجدة البلبيسي باحثة وصحفية

329. متجد مثقال حافظ ابو جيش مدير عام الاغاثة الزراعيه

330. متى منصور عضو مجلس تشريعي سابق

331. مجد حسني الجمل طالبة جامعة وناشطة

332. مجدي تيسير محسن عضو لجنة تنفيذية في الاتحاد العام لنقابات فلسطين

333. مجدي حجازي اتحاد شباب الاستقلال

334. مجدي محمود مصطفى ياغي مهندس / شخصية وطنية

335. مجدي وليد شقو عضو أمانة إقليم / الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا

336. المحامي محمد عليان ناشط حقوقي

337. محسن ابورمضان كاتب ومحلل سياسي

338. محمد سمير عبد الرحمن محاسب

339. محمد أبو شيخة أسير محرر

340. محمد احمد سليمان عايد أمين سر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا جنين

341. محمد البليدي رئيس اتحاد النقابات المستقلة

342. محمد الزريعي فرنسا

343. محمد الزعانين ناشط مجتمعي

344. محمد الشوا ناشط مجتمعي

345. محمد الصوص أسير محرر قلقيلية

346. محمد الطل عضو مجلس تشريعي سابق

347. محمد العبوشي طبيب ورئيس شبكة المنظمات الاهلية

348. محمد الفار ماجستير خدمة اجتماعية

349. محمد حجازي كاتب فلسطيني

350. محمد حسين جوابرة منظمة التضامن العمالية

351. محمد خالد شريم الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن و الشتات

352. محمد خليل ابو شمالة ناشط مجتمعي

353. محمد زيدان عضو بلدية دير الغصون

354. محمد سالم محمد الريفي بكالوريوس إدارة عامة

355. محمد سليمان شنار عضو أمانة محافظة نابلس / الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا

356. محمد سميح شرير ناشط اعلامي وشبابي مستقل

357. محمد شبات بروفسور

358. محمد شريم الامين العام المجتمع الفلسطيني للوطن والشتات

359. محمد طومان محامي

360. محمد عطاالله محامي

361. محمد علان دراغمه/ ناشط اجتماعي وسياسي

362. محمد عوض شبير ناشط

363. محمد ماجد محمد علي حمادة ابو ماجد

364. محمد ماهر بدر عضو مجلس تشريعي سابق

365. محمد حلس

366. محمدمكرم بلعاوي رىيس منتدى آسيا والشرق..تركيا

367. محمود أحمد يوسف حمادة مواطن فلسطبني

368. محمود الصوص أسير محرر قلقيلية

369. محمود النواجعة مدير حركة البي دي أس

370. محمود خليل محامي

371. محمود عطاالله سالم السرساوي موظف/ وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية

372. محمود ناصر ناشط شبابي

373. محمود نظير ريحان برنامج الشباب الدبلوماسي

374. مخيمر سعود عبد الفتاح أبو سعدة أستاذ جامعي

375. مروة عاطف علي أبوعودة باحثة تنمية اقتصادية

376. مريم صالح عضو مجلس تشريعي سابق

377. مستشار علي كامل الفرا عضو مؤسس تجمع حكماء فلسطين

378. مصباح حنفي رشيد صقر لواء متقاعد مؤسس جهاز الامن الوقائي ورئيس تجمع حكماء فلسطين

379. مصطفى ابراهيم باحث

380. مصطفى محمود ابو شرخ قبادى بحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

381. مصطفي احمد حسين عابد مدير برنامج التاهيل المجتمعي . ناشط في مجال الاشخاص ذوي الاعاقة

382. المطران عطا الله حنا مطران القدس والديار المقدسة

383. معاوية المصري عضو مجلس تشريعي سابق

384. معين الأسعد ناشط سياسي قلقيلية

385. معين عبد السلام رجل اصلاح

386. ملك أسامة طالبة محاسبة

387. ملك درويش طالبة علوم سياسية

388. منصور ابو ركبة باحث

389. منصور ابو كريم باحث سياسي

390. مهدي الحنبلي نائب رئيس بلدية نابلس سابقا

391. مهدي كاظم عياش ناشط شبابي

392. مهند محمد رشيد مدرب وطالب جامعي

393. المهندس عبد الرحمن الخطيب أكاديمية سهيل سلمان عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني

394. المهندس محمود عبد الله نائب رئيس بلدية رام الله سابقا

395. ناجي يوسف الدويك .

396. نادر صوافطة أسير محرر ومدير عام في وزارة العمل

397. ناريمان حجازي جمعية العمل النسوي

398. ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء سابقا

399. ناصر حمدان نقابي

400. ناصر عبدالجواد عضو مجلس تشريعي سابق

401. ناصر عوني عطا الكتناني مرشح مستقل للمجلس التشريعي الفلسطيني

402. ناصيف سليمان معلم مستشار السياسات في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

403. ناهض احمد عارف غربية طبيب

404. نبيل عوض أحمد دياب شخصية وطنية

405. نبيلة رزق ناشطة نسوية

406. نجلاء حسن منسقة إعلامية

407. نجلاء زيتون صحفية ومدافعة عن الحريات

408. ندى مازن مهدي عنان موظفة حكومة

409. ندي خشان مهندسة

410. نرمين البحيصي اداب تاريخ

411. نرمين شحادة اخصائية نفسية

412. نشأت الاقطش محاضر جامعي

413. نصر الدين حمدي سعيد مدوخ رئيس جامعة

414. نصر صبحي ابراهيم ابوفول عضو تجمع حكماء فلسطين

415. نصر عبد الكريم أستاذ جامعي

416. نصر عبد الكريم استاذ جامعي

417. نضال محمود عبد الرحمن الخطيب دكتور مهندس، رئيس جمعية خريجيى الجامعات الناطقة بالروسية

418. نضال منيب سويسه عضو أمانة محافظة نابلس/ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا

419. نضال وجيه العتبة دكتور

420. نعمان محمود احمد جبران عضو تجمع حكماء فلسطين

421. نعيمه عبدربه سليمان ابو مصطفى عضو بتجمع حكماء فلسطين

422. نهاد أبو غوش صحفي وكاتب

423. نهايه محمد عيسى سيسالم مدربة تنميه بشريه

424. نهلة محمود ابوزيد المجايدة ناشطة مجتمعية

425. نواف العامر صحفي و اعلامي

426. نور ابو شاويش مهندسة معمارية

427. نورا زقوت منسقة اعلامية

428. هاشم الثلاثيني شخصية وطنية

429. هالة رزق الحرازين عضو تجمع حكماء فلسطين

430. هانية الاسطه اتحاد العمل النسوي

431. هناء عبد الحفيظ ابو صلاح معلمة رياضيات

432. هند عدنان محمد أبو نجيلة ناشطة مجتمعية باحثة في الشأن الفلسطيني

433. هيام الحافي طبيبية

434. هيام رأفت حمدان مسئولة اتحاد العمل النسوي جنين

435. هيام يوسف محمد الصفدي/الزمار طبيبة اسنان

436. وائل ابراهيم خليل بعلوشة ناشط مجتمعي وباحث سياسي

437. وائل الحسيني عضو مجلس تشريعي سابق

438. وفاء حسني محمد الجمل طالبة جامعية

439. وفاء. ياسين هندسة الكترونية

440. ولاء نصرالله ناشطة شبابية

441. وليد الراعي أسير محرر قلقيلية

442. وليد بسام حسن الفار موظف مبيعات

443. وليد طرايرة

444. الياس رضوان ناشط شبابي قلقيلية

445. الياس عودة نخلة الجلدة نقابي عمالي

446. ياسر حمدان ناشط مجتمعي

447. ياسر محمد العالم دكتور

448. ياسر منصور عضو مجلس تشريعي سابق

449. ياسين أنور ابوعودة ناشط شبابي وسياسي

450. يسري عبد الحي درويش شخصية وطنية

451. يوسف الشرقاوي لواء متقاعد

452. يوسف غراب عضو الهيئة الإدارية لنقابة الزراعة طولكرم

453. حسان جابر رئيس نقابة المهندسين فرع نابلس

454. يونس نضال عاشور طالب منسق كلية الاداب