الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الأسير الفتى "محمد زلباني" بالقدس

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء25/7/2023م، هدم منزل الأسير محمد زلباني في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال أبلغت عائلة الفتى الأسير محمد زلباني في مخيم شعفاط بقرار الهدم.

ويتهم الاحتلال الفتى محمد باسل زلباني (13 عامًا) بتنفيذ عملية طعن وقعت عند حاجز مخيم شعفاط في شهر فبراير الماضي، أدت إلى مقتل أحد الجنود برصاص أحد زملائه.

وأصيب الفتى زلباني برصاص الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال حينها والديه وشقيقه.

ويواصل الاحتلال جرائمه في هدم منازل الفلسطينيين خاصة أهالي الشهداء والأسرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وينتهج سياسة هدم منازل منفذ العمليات البطولية ضمن "العقاب الجماعي"، التي أثبتت فشلها في وقف عمليات المقاومة بالضفة الغربية.