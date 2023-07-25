متى تنخفض درجات الحرارة في فلسطين.. راصد جوي يجيب..!؟

قال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد، إن موجة الحر الحالية التي تشهدها البلاد بدأت في الخامس من الشهر الجاري، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وتوقع أبو أسعد في تصريحات تلفزيونية، وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يكون هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة مطلع الأسبوع الجاري السبت والأحد والاثنين، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تعود للارتفاع مرة أخرى.

وأكد أن "مدة الكتلة الهوائية الحارة التي سيطرت على البلاد، لم نشهد مثيل، مبينًا أنها لم تكن من النوع العنيف، بكل كانت من النوع المتوسط، فالعنيف يكون فوق 10 درجات مئوية أعلى من المعدلات". وفق الراصد الجوي

وعزا أبو أسعد، السبب لـ"وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي لن يتحرك إلا عندما تنشط الرياح النفاثة، وتقوم بتحريك الضغط الجوي المرتفع المسيطر على المنطقة، ويمنع الهواء الساخن من الصعود إلى أعلى ويحل محله هواء بارد".

وتوقع مدير عام الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء أكثر اعتدالًا خلال الأيام القادمة.

وحذر الراصد الجوي، المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وعدم اشعال النيران في مناطق الأعشاب الجافة، ولبس القبعات والملابس الفضفاضة، إلى جانب شرب السوائل.

ودعا المواطنين لاتباع الإرشادات والنصائح التي تصدر عن الدفاع المدني للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.