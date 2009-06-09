ليفني: « حل الدولتين » مصلحة إسرائيلية ونتنياهو سيحاول إرضاء أوباما خلال خطابه المرتقب

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

توقعت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال خطابه المقرر الأسبوع القادم إرضاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جهة، ووزير جيشه أيهود باراك من جهة أخرى، وكذلك شركائه في الائتلاف الحكومي.

وأضافت ليفني مقابلة إذاعية اليوم الثلاثاء، أن التصريحات التي سيدلي بها نتنياهو لا أهمية لها وإنما لأفعاله"، معربةً عن اعتقادها بأن الأخير ليس معنياً بحسم الموقف وإنه لم يحصل كما يبدو أي تغير في وجهة نظره.

وأكدت ليفني أن "حل الدولتين لشعبين" هو مصلحة إسرائيلية بحتة، وأنه يجب على أوساط اليمين أن تعيد النظر في سياستها في ظل الأوضاع بالمنطقة.