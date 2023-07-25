"مهجة القدس": الأسير المجاهد محمد حمدان يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسـسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد ياسر عرفات حمدان (18 عامًا) من بلدة بيت سيرا بمحافظة رام الله بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 5 شهور.

وأوضحت مهجة القدس، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/02/2023م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة محاولة إلقاء زجاجات حارقة على جنود الاحتلال؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر، أن الأسير المحرر محمد حمدان ولد بتاريخ 30/03/2005م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن عوفر.

بدورها ، قدمت مؤسـسة مهجة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسـير المحـرر محمد حمدان وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال الصهيوني.