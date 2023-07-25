(8 شواكل للكيلو).. نقابة مربي الدواجن توضح أسباب انخفاض سعر الدجاج بغزة

تشهد أسعار الدواجن انخفاضًا كبيرًا غير مسبوق في أسواق قطاع غزة، في ظل نفوق أعداد كبيرة جراء ارتفاع درجات الحرارة وأسباب أخرى، لتكبد المزارعين خسائر مالية فادحة، في الوقت الذي تدعو فيه نقابة مربي الدواجن لاتخاذ التدابير اللازمة لعدم وقوع خسائر أكبر.

ووصل سعر الدجاج اليوم الثلاثاء، إلى 8 شواكل للكيلو الواحد، وهنا هاتفت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رئيس نقابة مربي الدواجن بغزة، مروان الحلو، للوقوف على أسباب هذا الانخفاض الكبير.

كارثة مالية

يقول الحلو لمراسلنا، إن انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا الحد يعتبر كارثة بالنسبة إلى مربي الدواجن، مشيرًا إلى أن النقابة تقوم بدورها بالتواصل مع كافة الجهات من أجل إنقاذ الموقف.

وحول الأسباب التي تقف وراء هذا الانخفاض، عزا ذلك لموسم الأضاحي وعزوف المواطنين عن الدجاج وتكدسها في المزارع خلال هذه الفترة، ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة.

ويبين الحلو، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الدجاج التي يتم تربيتها في المزارع التقليدية المفتوحة القديمة، لافتًا أن غالبية مزارع تربية الدواجن والتي تصل نسبتها 60 % مغلقة وذات تهوية جيدة.

وأنهت النقابة انتهت من اجتماعها مع وزارة الزراعة اليوم، وأطلعت الوزارة على كافة الإشكاليات التي تواجه المزارعين، من العقبات التي تواجهنا مثل موزعي الدواجن الذين هم السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الدجاج". وفق الحلو.

موزعي الدواجن

وتابع: "كما أطلعنا الوزارة على وجود حلقة من حلقات التسويق "موزعي الدواجن"، وتقوم باستغلال الواقع الموجود لتخفيض سعر الدواجن وبيعها في الأسواق بكميات كبيرة، مضيفًا أن الوزارة أبدت استعدادها لضبط هذا الأمر خلال اليومين المقبلين.

ويشير إلى أن الخسائر وصلت إلى مئات آلاف الدولارات، "ونأمل خلال 72 ساعة القادمة أن يتم استهلاك نحو 200 دجاجة مكدسة في المزارع، بوزن كبير"، مبينًا أنه بعد ذلك من الممكن أن يستعيد المزارع عافيته.

كهرباء دائمة

وعن المشاكل التي تواجه المزارعين جراء الكهرباء، يتابع: "تم حل هذه المشكلة مع شركة توزيع الكهرباء، وهناك توافق على إعطاء المزارع تيار كهربائي متواصل على مدار الساعة، والشركة لم تمانع وأبدت استعدادها لتنفيذ الاتفاق خلال الشهر القادم".

يستهلك القطاع 2.5 مليون دجاجة، فيما يستهلك الفلسطينيون في الضفة وغزة معا نحو 4.4 مليون دجاجة شهرياً وفق تقديرات التجار، ويتراجع استهلاك المواطنين مع قدوم عيد الأضحى المبارك بسبب اللحوم التي يتم توزيعها خلال العيد.