236 مستوطنا يقتحمون الأقصى اليوم وينفذون جولات استفزازية

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء25/7/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية من جنود الاحتلال "الإسرائيلي".

وبحسب مصادر مقدسية، فإن 236 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى.

يشار إلى أن المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.